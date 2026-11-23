경기 여주시가 겨울철 대설과 한파로 인한 시민 피해를 예방하기 위해 재난 대응시설과 취약계층 보호시설에 대한 사전 점검에 나섰다.

여주시는 지난 20일 부시장 주재로 겨울철 자연재난 사전대비 현장점검을 실시했다고 23일 밝혔다. 이번 점검은 겨울철 자연재난에 대비해 제설시설과 한파 취약계층 보호시설의 운영·관리 실태를 확인하고, 현장 대응체계를 강화하기 위해 마련됐다.

▲겨울철 자연재난 사전대비 현장점검 모습 ⓒ여주시

점검은 한파쉼터인 사마리안하우스를 비롯해 교동 제설 전진기지, 가업동 염수분사장치, 점봉동 마을안길 제설 취약구간 등 4곳에서 진행됐다.

주요 점검사항은 한파쉼터 난방시설 작동 여부와 실내 적정온도 유지 상태, 제설제 확보 및 보관 상태, 제설 장비 가동 여부, 염수분사장치 정상 작동 여부 등이다. 아울러 제설 취약구간의 도로 여건과 인력·장비 확보 현황도 함께 살폈다.

특히 제설 전진기지에서는 강설에 대비한 장비와 제설제 관리 상태를 확인하고 현장 근무자들을 격려했으며, 염수분사장치의 실제 가동 상태를 점검해 긴급 상황에 대한 대응 능력을 확인했다.

시는 이번 점검에서 확인된 미비사항을 개선하고 관계 부서 및 읍·면·동과 협력해 대설과 한파에 선제적으로 대응할 계획이다.

김광덕 부시장은 "겨울철 자연재난은 사전 준비와 신속한 현장 대응이 무엇보다 중요하다"며 "시민들이 안전하고 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 제설시설과 한파 취약계층 보호시설을 지속적으로 점검하겠다"고 말했다.