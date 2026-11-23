경기 이천시가 반도체 제조장비 전문기업 ㈜유진테크의 공장 증설 현장을 찾아 투자 진행 상황을 점검하고 기업 지원 방안을 논의했다.

23일 이천시에 따르면 성수석 이천시장은 지난 20일 호법면 매곡리에 위치한 ㈜유진테크를 방문해 공장 증설 현장을 둘러보고 임직원들을 격려했다.

▲성수석 이천시장 등 (주)유진테크 증설현장 방문 기념촬영 ⓒ이천시

㈜유진테크의 공장 증설은 성 시장 취임 이후 처음으로 투자유치 신속 처리(패스트트랙)가 적용된 사업이다. 회사는 2024년 6월 이천시와 투자협약을 체결하고 이천사업장 내 반도체 관련 공장과 연구시설의 단계적 증설을 추진하고 있다.

시는 기업의 투자 일정에 맞춰 행정절차가 진행될 수 있도록 투자유치 전담조직(TF)을 구성하고 관계부서 협업체계를 가동했다. 개발행위허가와 공장증설승인, 건축허가 등 주요 인허가 사항을 집중적으로 점검하고 기업의 요청사항에 신속히 대응했다.

그 결과 기업이 희망한 지난 달 1일 착공신고 처리를 마무리하며 투자 일정에 맞춘 사업 추진을 지원했다.

성 시장은 증설 현장을 직접 살펴보고 향후 투자계획과 기업 애로사항을 청취했다. 아울러 신속한 투자 지원에 협력한 관계 공무원들의 노고를 격려했다.

성 시장은 "기업의 투자에는 시기가 곧 경쟁력인 만큼 행정이 든든한 지원군이 돼야 한다"며 "앞으로도 기업의 어려움을 현장에서 듣고 실질적인 해결방안을 적극적으로 찾아 나가겠다"고 말했다.

한편 시는 투자유치 전담조직을 중심으로 관계부서 간 협력을 강화하고 투자 상담부터 인허가, 착공까지 기업별 맞춤형 행정지원을 이어갈 계획이다.