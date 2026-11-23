경기 안양시가 안양천에서 관찰할 수 있는 조류 77종의 정보를 담은 소형 도감을 발간해 시민들에게 생태 관찰의 길잡이를 제공한다.

안양시는 안양천생태이야기관이 최근 '안양천 한 손 새 도감'을 발간했다고 23일 밝혔다. 총 100쪽 분량의 도감은 주머니에 넣을 수 있는 작은 크기로 제작돼 시민들이 안양천을 산책하며 손쉽게 새를 관찰하고 종류별 특징을 확인할 수 있도록 구성됐다.

▲'한 손 새 도감' 일부 내용 ⓒ안양시

이번 도감은 안양천생태이야기관 해설사 모임인 '안양천물총새지킴이' 회원들의 재능기부로 제작됐다. 회원들은 2022년부터 올해까지 매월 1~2회 안양천을 찾아 조류를 관찰·기록했으며, 사진 촬영부터 조류 목록 정리와 편집까지 직접 참여했다.

도감은 안양천생태이야기관을 통해 신청할 수 있다. 한정 수량으로 제작된 만큼 탐조 활동이나 생태 학습 등 필요한 시민을 중심으로 배부하며, 향후 기관의 생태교육 프로그램 교재로도 활용할 예정이다.

시는 이번 도감이 겨울 철새가 찾아오는 시기에 시민들이 안양천의 다양한 조류와 생물다양성의 가치를 이해하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

시 관계자는 "도감을 휴대하고 안양천을 산책하며 도심 속 생태계를 가까이에서 관찰해 보길 바란다"고 말했다.