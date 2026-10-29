한전 AI 고독사 예방 서비스로 15명 생명 구했다…공공기관 AI 혁신 '최우수상'

▲이형일 부총리에게 최우수상 수상받는 (오른쪽)정치교 한전 안전&영업배전부사장.2026.10.28.ⓒ한전

한국전력이 전력 빅데이터와 인공지능(AI)을 활용한 고독사 예방 서비스로 15명의 생명을 구조하는 성과를 거두며 공공기관 AI 혁신 분야에서 최우수상을 받았다.

한전(사장 김동철)은 28일 서울 누리꿈스퀘어에서 열린 '2026 공공기관 AI 혁신 챌린지' 시상식에서 'AI 기반 고독사 예방 서비스'로 최우수상인 부총리상을 수상했다.

재정경제부와 과학기술정보통신부가 공동 주최하고 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 주관한 이번 대회는 공공기관의 AI 활용 혁신 사례를 발굴하기 위해 신설됐다.

전국 공공기관에서 총 321개 과제가 출품된 가운데 한전은 전력 데이터를 활용해 사회적 고립과 고독사 문제에 대응한 성과를 인정받았다.

수상 과제인 'AI 고독사 예방 서비스'는 한전의 지능형 전력계량기(AMI) 데이터에 이동통신 3사와 한국수자원공사의 데이터를 결합해 AI로 분석하는 시스템이다.

전력과 통신, 수도 사용 패턴 등을 종합적으로 분석해 평소와 다른 생활 변화가 감지되면 위험 징후를 파악하는 방식이다.

기존의 별도 감지 센서 설치 방식과 달리 이미 구축된 데이터 인프라를 활용한다는 점이 특징이다.

AI가 이상 징후를 포착하면 관제센터와 해당 지방자치단체에 전달해 신속한 현장 확인과 대응이 이뤄지도록 지원한다.

한전은 이 서비스를 통해 지금까지 누적 15명의 생명을 구조했다고 밝혔다.

또한 국가·사회적 비용 약 6900억 원을 절감하고 복지 담당 공무원의 안부 확인 업무시간을 86% 단축하는 효과를 거뒀다고 설명했다.

현재 이 서비스는 전국 179개 지방자치단체에서 활용되고 있으며, 데이터와 AI를 결합한 공공복지 모델로 적용 범위를 넓혀가고 있다.

한전은 이번 수상을 계기로 전력 데이터와 AI를 활용한 국민 생활 밀착형 서비스도 확대할 방침이다.

주요 추진 분야는 에너지 복지 사각지대 발굴과 전력 데이터 기반 대안 신용평가, AI 전기요금 안심 알리미 등이다.

이를 통해 기존 전력 공급 중심의 역할에서 나아가 데이터와 디지털 기술을 활용한 국민 생활 지원 기능을 강화한다는 구상이다.

한전 관계자는 "앞으로도 한전이 보유한 데이터와 기술 역량을 적극 활용해 국민의 삶을 지키고 민생에 도움이 되는 AI 서비스를 확대하겠다"고 밝혔다.