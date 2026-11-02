[AD] 기아, ‘2026 K-세일페스타’ 참가

- 11월 한 달간 쏘렌토, 카니발 등 16개 차종, 총 1만 대 대상 최대 11% 특별 할인

… 전시차 특별 프로모션 100만원 함께 적용 시 쏘렌토 약 550만원 혜택

… 전국 기아 스토어 방문 이벤트 통해 계약금 지원쿠폰 및 경품 제공

- 기아 인증중고차 첫 참여…K시리즈·EV·RV 할인에 충전권·상품권 증정

- “신차, 인증중고차, 전시차 아우르는 폭넓은 구매 기회 제공… 다양한 고객 선택 지원”

기아가 국내 최대 쇼핑 축제 ‘2026 K-세일페스타’에 참가해 11월 한 달간 대규모 할인 혜택을 제공한다고 1일(일) 밝혔다.

기아는 고객의 관심과 성원에 보답하고자 신차는 물론 인증중고차, 전시차 추가 할인, 계약금 지원, 경품 이벤트까지 다양한 혜택을 마련했다.

특히 11월 신차 출고 고객은 ‘기특한 페스타(기아 특별한 페스타)’를 통해 16개 차종, 총 1만 대에 대해 최대 11%의 특별 할인을 받을 수 있다.

차종별로는 ▲쏘렌토·타스만 11% ▲K9·EV6·봉고 EV 10% ▲봉고 LPG 9% ▲카니발·K5·K8·EV3·EV4·EV9 8% ▲EV5·PV5 7% ▲니로 6% ▲스포티지 5%의 최대 할인 혜택을 제공한다.

여기에 기아는 11월 한 달간 전 차종 약 1천 대의 전시차를 대상으로 최대 100만원까지 구매 혜택을 제공하는 특별 프로모션도 진행한다. (※ 차종별 한정 수량 소진 시 조기 마감)

고객이 K-세일페스타 특별 할인과 전시차 특별 프로모션을 함께 적용받을 경우 쏘렌토 기준 약 550만원의 할인 혜택을 누릴 수도 있다. (※ 쏘렌토 2.2 디젤 노블레스 트림 기준)

아울러 ‘기아 스토어 방문 이벤트’도 운영한다. 전국 기아 지점, 대리점, 드라이빙센터에 비치된 QR코드로 이벤트에 응모하면 추첨을 통해 총 3,000명에게 계약금 지원쿠폰 10만원을 제공한다.

또한 ▲삼성전자 갤럭시 Z 폴드8(1명) ▲LG 스탠바이미(2명) ▲위닉스 가열식 가습기(5명) ▲정관장 활기력(100명)도 추첨해 증정한다.

특히 올해는 ‘기아 인증중고차’가 처음으로 K-세일페스타에 참여해 중고차 구매를 고려하는 고객도 차량 할인과 구매 지원을 받을 수 있도록 했다.

기아 인증중고차는 기아가 직접 차량을 검수·인증해 판매하는 중고차 브랜드로, 고객은 온라인 플랫폼을 통해 차량 탐색부터 선택, 결제까지 원스톱으로 이용할 수 있다.

기아는 11월 한 달간 인증중고차 온라인 플랫폼에서 ‘K-세일페스타’ 키워드가 적용된 차량을 계약하고 12월 15일까지 구매를 확정한 고객을 대상으로 차량가격 할인 및 추가 혜택을 제공한다.

구체적으로는 ▲K3·K5·K8·K9 등 K시리즈와 쏘렌토·모하비·카니발에 3~4% ▲EV3·EV4·EV5·EV6·EV9에 2% 할인 혜택을 제공한다.

이와 함께 인증중고차 중 K-세일페스타 키워드가 적용된 EV 차종 구매 고객에게는 전기차 충전권 20만원을, 그 외 차종 구매 고객에게는 디지털 온누리상품권 20만원을 각각 제공한다.

기아 인증중고차 특별 할인에 대한 상세한 내용은 공식 홈페이지(cpo.kia.com)에서 확인할 수 있다.

기아 관계자는 “고객의 다양한 라이프스타일과 차량 선택 기준을 고려해 신차와 인증중고차, 전시차를 아우르는 폭넓은 구매 기회를 마련했다”라며 “이번 행사가 고객들이 자신에게 맞는 차량을 합리적으로 선택하는 기회가 되길 기대한다”고 말했다.

[자료제공 기아]