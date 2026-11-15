민주당, 최민희 징계 절차 본격화…李대통령 "등 뒤 화살" 언급 눈길

더불어민주당 김민석 대표가 15일 최민희 최고위원에 대한 윤리감찰단의 조사 결과를 보고받고 당 중앙윤리심판원 이첩을 지시했다. 최 최고위원이 이재명 대통령의 윤석열 전 대통령 탄핵 반대 발언과 언론인 비하 등 잇따른 논란에 휩싸인 가운데, 당 차원의 감찰이 징계 심사 단계로 넘어간 것이다. 친명(친이재명)계 의원들과 외곽조직도 최 최고위원에 대한 비판과 제명 요구를 이어가며 압박 수위를 높이고 있다.

민주당 공보국은 이날 언론 공지를 통해 "김 대표는 최 최고위원에 대한 윤리감찰단의 감찰 조사결과를 보고받고, 중앙당 윤리심판원으로 이첩을 지시했다"고 밝혔다. 앞서 김 대표는 지난 12일 최 최고위원의 잇따른 언행 논란을 심각하게 인식하고 있다며 윤리감찰단에 즉시 감찰 조사를 지시한 바 있다. 민주당 당규에 따르면 윤리감찰단은 당헌·당규 및 윤리규범 위반 여부를 조사하고, 윤리심판원은 이를 토대로 징계 여부와 수위를 판단한다. 김 대표의 이번 지시로 최 최고위원에 대한 징계 절차가 본격화할 전망이다.

이번 감찰은 최 최고위원이 지난달 비공개 당원 간담회에서 "윤석열 탄핵에 (이재명) 대통령이 반대했다"고 주장한 사실이 알려지면서 본격화했다. 당시 최 최고위원은 이 대통령이 윤 전 대통령을 탄핵하는 대신 하야하도록 하고, 한덕수 전 국무총리와 손잡고 정국을 운영하려 했다는 취지의 주장도 펼쳤다. 청와대는 이 대통령의 탄핵 반대 주장에 대해 "사실무근"이라며 강한 유감을 표했다.

이런 가운데 이재명 대통령이 전날 SNS에 올린 글도 최 최고위원 논란과 맞물려 눈길을 끌었다. 이 대통령은 엑스(X·옛 트위터)에 "언제나 그렇듯 가장 힘든 일은 등 뒤에서 날아오는 화살"이라며 천준호 민주당 원내운영수석부대표의 인터뷰 영상을 공유했다.

영상에서 천 의원은 2023년 9월 이 대통령 체포동의안 가결 당시 당내 이탈표를 막기 위해 의원들을 설득했던 고충을 털어놨다. 당시 상황을 회고한 글이지만, 최근 최 최고위원의 발언 논란과 맞물려 당내 비판 세력을 겨냥한 것 아니냐는 해석도 나왔다. 당시 민주당 내부에서는 이 대통령의 사법 리스크를 이유로 대표직 사퇴를 요구하는 목소리가 나왔고, 체포동의안 표결에서도 상당수 이탈표가 발생한 것으로 추정됐다.

이에 이 대통령 측근으로 꼽히는 김남준 의원은 엑스에 "대통령께서 '등 뒤에서 날아오는 화살이 가장 아프다'는 말씀을 지금도 해야 하는 현실이 괴롭고 죄송하다"며 "없는 사실로 대통령을 왜곡하고 비방하는 일은 더 없어야 한다. 특히 당내에서 말이다"라고 썼다. 김 의원은 대통령실 제1부속실장과 청와대 대변인을 지냈다.

청와대 대변인을 지낸 전은수 의원도 15일 페이스북을 통해 "최근 당 지도부에서의 발언과 그로 인한 논란에 깊은 우려를 느낀다"며 "그 내용 자체가 대통령을 향한 공격으로 받아들여질 수 있다는 점", "해당 발언이 실제 정치 공세에 이용되고 있다는 사실에 더욱 우려스럽다"고 지적했다.

친명계 외곽 조직에서도 최 최고위원의 제명을 요구하는 목소리가 나왔다. 더민주전국혁신회의 경기 지역 조직인 더민주경기혁신회의는 지난 14일 경기 남양주시에 있는 최 최고위원의 지역사무소 앞에서 기자회견을 열고 "최고위원이라는 중책을 맡은 인사의 반복된 설화와 논란은 우리 당의 명예를 실추시켰다"며 "감찰 조사를 통해 중대한 징계 사유가 확인된다면 '제명'이라는 단호한 결단으로 책임을 물어야 할 것"이라고 촉구했다. 이들은 13일부터 이틀 연속 기자회견을 열어 최 최고위원의 제명 등 중징계를 요구했다.

최민희, 李에 고개 숙였지만…당 지도부와 대립각 여전

한편 최 최고위원은 이날 페이스북에 글을 올려 "저의 기억착오와 헷갈린 발언으로 대통령님께 누를 끼쳤다"며 "당원님들과 지지자님들께도 상심을 끼쳐 드렸다. 다시 한 번 깊이 사죄드린다"고 밝혔다. 비공개 당원 모임의 녹음 유출에 대해서도 "당원 간 갈등을 해소하고자 한 모임이 녹음되고 유출되리라곤 생각지 못했다. 이 또한 제 잘못"이라고 했다.

다만 최 최고위원은 사과와 별개로 당내 신천지 관련 의혹의 진상규명을 거듭 요구했다. 김 대표가 윤리감찰에 이어 징계 심사까지 지시한 상황에서도, 당 지도부를 향한 대립각을 거두지 않은 것이다. 최 최고위원은 "신천지 반·분·신 비밀연합 논란과 저의 잘못은 별개"라며 "먼저 진상규명을 위해 TF 보고서 전체를 공개하고 우려되는 모든 점들에 대해 공개확인해야 한다"고 주장했다.