젤렌스키 "미, 나토 가입과 돈바스 맞바꿀 가능성 언급"

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 미국이 우크라이나의 북대서양조약기구(NATO·나토) 가입과 맞바꿔 돈바스 철수 가능성을 언급했다고 밝혔다.

14일 <로이터> 통신을 보면 젤렌스키 대통령은 이날 공개된 기자회견에서 "미국 쪽이 '만일 우크라이나가 나토에 가입한다면 어떤가? 우크라이나가 돈바스에서 철수할 의향이 있나?'라는 질문을 던졌다"며 "나토가 다시 의제로 돌아왔다고 보는 이유"라고 밝혔다. 그는 이어 "하지만 여러분은 푸틴(러 대통령)의 신호 또한 들었을 거다. 이는 극도로 어려운 대화가 될 것"이라고 덧붙였다.

젤렌스키 대통령은 우크라이나가 영토를 양보할 준비가 돼 있지 않다는 입장을 재차 밝혔지만 안보 보장, 강력한 우크라이나군 유지 권리, 재건 자금 등 포괄적 지원을 받게 된다면 이 문제를 국민투표에 부칠 수 있다고 했다. 우크라이나는 지난 10~11일 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 미국 중재로 러시아와 3자 평화회담을 가졌다.

러시아 쪽은 종전 조건으로 우크라이나의 나토 가입 금지, 동부 돈바스 영토 전체 양도 등을 고수해 와 미국 쪽 제안이 러시아와의 협의를 거친 것인지는 불분명하다.

더구나 13일 <뉴욕타임스>(NYT)에 따르면 아부다비 회담에서 러시아는 나토의 동유럽 철수를 요구하는 더욱 강경한 입장을 재차 제기했다. 신문이 협상 관계자에게 입수한 문건에 따르면 러시아는 나토가 동유럽으로 확장하기 전인 1997년 수준으로 후퇴해야 한다고 주장했다. 폴란드, 에스토니아, 라트비아, 리투라이나 등에서 병력과 기지를 물리라는 것이다.

다만 3자 협상에 참여한 도널드 트럼프 미 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너는 14일 소셜미디어(SNS)를 통해 언론에 양쪽의 "최대 입장"이 보도됐지만 비공개 논의에선 양쪽 모두 "이 전쟁을 끝내기 위해선 실질적 타협이 필요하다는 점을 이해하고 있다"고 밝혔다.

백악관이 18~19일 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기 트럼프 대통령, 블라디미르 푸틴 러 대통령, 시진핑 중국 국가주석이 만날 예정이라고 밝혔지만 우크라이나 문제는 논의되지 않을 것으로 보인다. <로이터>는 러시아는 우크라이나 전쟁에 대한 대화를 원했지만 중국이 해당 의제를 거부했다고 회담에 정통한 소식통과 유럽 외교관을 인용해 전했다. 미 고위 당국자도 13일 트럼프 대통령이 3자 회담에서 우크라이나 전쟁 문제를 꺼낼 가능성이 낮다고 말했다.