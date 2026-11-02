대전시 공무원이 AI로 PC 자동복구 프로그램 개발…오류 해결 1분

▲대전시 공무원이 생성형 인공지능으로 개발한 '온셋' 진행화면 ⓒ대전시

대전시가 인공지능(AI)을 활용해 업무용 컴퓨터의 오류를 1분 만에 해결하는 자동 복구 프로그램을 자체 개발했다.

대전시는 생성형 AI 기반 PC 자동 복구 프로그램 ‘온셋(OnSet)’을 개발하고 11월부터 전 직원을 대상으로 서비스를 시작한다고 밝혔다.

온셋은 ‘모든 것(온)을 아우르는 설정(셋)’이라는 의미로, 복잡한 정보기술(IT) 지식 없이도 클릭 한 번으로 PC 설정 오류를 해결하도록 설계됐다.

그동안 시청에서는 윈도우와 인터넷 브라우저, 문서작성 프로그램의 보안 업데이트나 프로그램 충돌로 행정 포털과 전자결재시스템 접속 장애가 발생해 업무에 차질을 빚어왔다.

온셋은 행정 포털 관련 7종, 전자결재 4종, PC 설정 3종 등 총 14종의 주요 장애를 자동으로 복구한다.

또 시청 사무실과 재택근무 환경의 인터넷 연결 상태를 감지해 필요한 보안 설정과 필수 프로그램을 자동 설치하는 기능도 갖췄다.

특히 이번 프로그램은 외부 용역이나 별도 예산 투입 없이 대전시 정보화담당관 소속 박병수 주무관이 생성형 AI 도구를 활용해 직접 개발했다.

AI와 대화하며 프로그램 코드를 작성하는 이른바 ‘바이브 코딩’을 행정 현장의 문제 해결에 적용한 사례다.

대전시는 온셋 도입으로 원격 지원 대기시간을 줄이고 전자결재 지연 등 반복적인 업무 불편을 해소할 것으로 기대하고 있다.

이길주 대전시 AI혁신관은 “현장 업무의 불편을 잘 아는 담당 공무원이 추가 예산 없이 직접 해결책을 만들었다는 점에서 의미가 크다”며 “AI 기술을 행정업무에 적극 접목해 업무 효율과 행정서비스의 안정성을 높이겠다”고 말했다.