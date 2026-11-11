'숫자 0부터 9' 교육한다는데 미국인들 분노? 무지가 혐오를 만날 때!

미국에서 참으로 기막힌 소동이 벌어졌다. 미국 역사상 최초의 무슬림 연방 상원의원으로 당선된 압둘 엘사예드(Abdul El-Sayed)를 둘러싸고 벌어진 일이다.

지난 11월 4일, 브라이언 크라센스타인이라는 인물이 자신의 SNS에 글을 올렸다. 엘사예드가 미시간주 초등학생들에게 아라비아 숫자를 배우도록 의무화할 것이라는 내용이었다. 그러자 분노한 사람들이 몰려들었다. 미국의 교육을 이슬람화하려 한다는 비난부터 무슬림에 대한 노골적인 적대감까지 쏟아졌다.

그런데 이들이 그토록 두려워한 아라비아 숫자가 무엇인가.

바로 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9다.

미국인들이 매일 사용하는 숫자, 은행 계좌와 신용카드, 주식시장과 컴퓨터, 심지어 미국의 군사력과 첨단기술을 지탱하는 바로 그 숫자다.

더욱 황당한 것은 이 게시물이 엘사예드의 실제 정책 발표가 아니라 풍자였다는 사실이다. 엘사예드는 그런 정책을 발표한 적이 없다. 그런데도 일부 사람들은 '아라비아'라는 단어만 보고 분노했다.

숫자를 몰라서 벌어진 소동이 아니다. 숫자 앞에 붙은 '아라비아'라는 이름이 그들의 이성을 마비시킨 것이다.

이 사건은 단순히 무지가 불러온 희극이 아니다. 미국 사회 일부에 뿌리 깊게 자리 잡은 이슬람 혐오와 백인 중심주의적 문화 우월감이 얼마나 우스꽝스럽고 위험한 형태로 표출될 수 있는지를 보여주는 상징적인 사건이다.

흥미로운 것은 오늘날 서구 문명의 토대를 이루는 지식 상당수가 비서구 세계와의 교류를 통해 발전했다는 사실이다. 오늘날 사용하는 숫자 체계는 인도에서 기원해 아랍·이슬람 세계를 거쳐 유럽으로 전파되었다. 대수학을 뜻하는 영어 'Algebra' 역시 아랍어에서 유래했다. 중세 이슬람 세계의 학자들은 그리스 철학을 보존하고 발전시켰으며, 수학과 천문학, 의학과 광학의 발전에 중요한 기여를 했다.

서구 문명은 결코 서구 혼자 만들어낸 문명이 아니다. 수많은 문명의 지식과 기술이 교류하고 축적된 결과다.

그런데도 오늘날 일부 미국인들은 자신들이 매일 사용하는 숫자의 역사조차 모른 채 '아랍'이라는 이름을 적대시한다. 타자의 문명적 성취를 흡수해 세계 최강국이 된 나라에서, 그 타자의 이름을 두려워하는 사람들이 등장한 것이다.

문명의 성과는 누리면서 그 문명의 기여자는 경멸하는 것. 이것이야말로 편견이 만들어낸 지적 모순이다.

문제는 이러한 무지가 개인적 차원에 머물지 않는다는 데 있다.

이번 엘사예드의 선거 과정에서 무슬림이라는 종교적 정체성은 실제로 정치적 공격의 대상이 되었다. 트럼프는 그를 근거 없이 지하디스트라고 불렀고, 공화당 후보 마이크 로저스 측은 무슬림형제단과의 연관성을 부각했다. 엘사예드는 해당 조직과의 관련성을 부인했다. 종교적 정체성과 테러리즘을 연결하는 공격이 정책 논쟁을 대체한 것이다.

여기에는 미국 사회의 오래된 모순이 숨어 있다.

미국은 종교의 자유와 인종적 평등, 개인의 권리를 국가 정체성의 핵심 가치로 내세워 왔다. 그러나 현실에서는 특정 종교와 문화에 속한다는 이유만으로 시민의 충성심과 자격을 의심하는 정치가 반복되어 왔다.

9·11 테러 이후 이슬람과 테러리즘을 동일시하는 담론은 이러한 편견을 더욱 강화했다. 일부 정치세력은 무슬림을 잠재적인 안보 위협으로 묘사하면서 공포를 정치적 동원의 수단으로 활용했다.

물론 미국의 모든 백인이 이러한 편견을 공유하는 것은 아니다. 실제로 미시간 유권자들은 반무슬림 공격에도 불구하고 엘사예드를 상원의원으로 선출했다. 이는 미국 민주주의 내부에 혐오를 거부하는 힘 또한 존재한다는 증거다.

그러나 그렇다고 문제가 사라지는 것은 아니다.

더욱 심각한 것은 정치적 혐오가 무지를 필요로 하고, 무지는 다시 혐오를 강화하는 악순환이다. 상대방에 대해 알지 못할수록 두려움은 커진다. 두려움이 커질수록 사실을 확인하기보다 자신이 믿고 싶은 이야기에 매달린다. 그리고 악의에 찬 정치인들은 그 두려움을 표로 바꾼다.

이 과정에서 중요한 것은 진실이 아니라 적을 만들어내는 능력이다. 무슬림이라는 이름 하나면 충분하다. 아랍이라는 단어 하나면 충분하다. 그가 무엇을 주장했는지, 실제로 어떤 정책을 추진하는지는 부차적인 문제가 된다.

이것이야말로 현대 미국 정치에서 경계해야 할 현상이다. 민주주의가 사실과 이성에 기초한 토론의 장이 아니라, 정체성과 공포를 동원하는 감정의 전쟁터로 변질될 위험이다.

한때 미국은 세계 각지의 인재와 문화를 받아들이는 개방성을 통해 발전했다. 서로 다른 종교와 언어, 인종이 공존할 수 있다는 가능성은 미국의 중요한 힘이었다.

그러나 문명의 우월성을 주장하는 목소리가 커질수록 정작 그 문명을 지탱해 온 개방성과 관용은 위축될 수 있다. 외부의 적을 끊임없이 만들어내는 사회는 결국 내부의 다양성마저 위협하게 된다.

역사적으로 강대국의 쇠퇴는 반드시 외부의 침략에서만 시작되지 않았다. 자신이 세계의 중심이라는 오만, 다른 문명에 대한 무지, 내부의 분열과 배타성이 사회의 활력을 잠식하기도 했다.

오늘날 미국의 이슬람 혐오 문제 역시 단순한 종교 갈등을 넘어 미국이 어떤 국가로 남을 것인가라는 질문과 연결된다. 세계의 다양한 문명을 받아들이며 발전해 온 나라가 그 다양성을 위협으로 간주하기 시작한다면, 스스로 자신의 역사적 강점을 부정하는 셈이기 때문이다.

이번 아라비아 숫자 소동이 남긴 가장 큰 교훈은 명료하다.

무지는 그 자체로 부끄러운 일이 아닐 수 있다. 그러나 무지를 확신으로 무장시키고, 편견을 애국심으로 포장하며, 혐오를 정의라고 믿기 시작할 때 그것은 사회적 위험이 된다. 아라비아 숫자조차 이슬람의 침략으로 오해하는 사람들에게 필요한 것은 새로운 적이 아니다. 역사와 수학, 그리고 무엇보다 자신과 다른 사람을 이해하려는 최소한의 지적 겸손이다.

미국이 정말 두려워해야 할 것은 초등학교 교실에 들어오는 아라비아 숫자가 아니다. 자신들이 이미 사용하고 있는 숫자의 이름조차 혐오의 대상으로 만들어버리는 무지, 그리고 그 무지를 정치적 자산으로 삼는 혐오의 정치다.

제국의 쇠퇴는 때로 거대한 전쟁이나 경제위기보다 훨씬 사소한 장면에서 그 징후를 드러낸다. 숫자 0부터 9까지를 두려워하는 사람들의 분노 속에서, 우리는 미국 사회가 직면한 지적·문화적 위기의 한 단면을 본다.

그리고 묻게 된다.

세계를 이끌겠다는 나라가 다른 문명의 이름 하나조차 포용하지 못한다면, 과연 무엇으로 세계를 설득할 수 있겠는가?