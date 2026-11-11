젤렌스키 '외교 결례'에 대사 소환 강수 뒀지만…한국, 사과 못받고 지원만 늘렸다?

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 비공개 사안이었던 북한군 포로의 한국행을 공개하면서 양국 관계가 악화된 가운데, 양국 외교장관이 주요 7개국(G7) 외교장관 회의가 열리고 있는 파리에서 회담을 가졌다. 우크라이나 측은 양국 관계가 회복의 길로 들어서고 있다고 밝혔는데, 해당 발언에 대한 사과 및 재발방지 입장은 전달하지 않은 것으로 관측된다.

11일 외교부는 "조현 외교부 장관은 G7 외교장관회의 참석 계기 10일(현지시간) 오후 안드리 시비하 우크라이나 외교장관과 회담을 갖고, 주요 양자 현안 및 지역 정세 등에 대해 의견을 교환하였다"며 "조 장관은 지난 9월 유엔총회 계기 양자회담에 이어 양국 외교장관 간 지속적인 소통이 이루어지고 있는 점을 긍정적으로 평가한다고 하였다"고 밝혔다.

외교부는 "조 장관은 국가 간 상호 존중과 신뢰와 성실한 합의 이행은 양국 관계 발전을 위한 기본 전제조건임을 강조하면서, 양국 간 제반 현안이 원만히 해결되기를 바란다고 하였고, 시비하 장관은 양국 관계를 안정적으로 관리하고 발전시켜 나가기 위한 외교적 노력을 지속해 나가자고 하였다"고 밝혔다.

이에 지난 9월 23일(현지시간) 젤렌스키 대통령이 유엔총회에서 북한군 포로의 한국행을 공개한 데 대해 우크라이나 측의 명확한 사과나 재발방지 약속 등은 없었던 것으로 풀이된다. 정부가 젤렌스키 대통령의 발언에 대한 항의 조치로 지난달 8일 주우크라이나 대한민국 대사를 본국으로 소환하고 이어 지난달 20일 공관원의 절반가량을 철수하는 등 강경한 대응을 실시했지만 별다른 소득은 거두지 못한 셈이다.

외교부는 "시비하 장관은 우리 정부의 우크라이나에 대한 지원에 사의를 표하고, 우크라이나의 평화를 위해 한국을 포함한 국제사회와 긴밀히 협의해 나가기를 바란다고 하였다"고 밝혔다.

이번 회담과 관련해 <로이터> 통신은 10일 시비하 장관이 조 장관과 "유익한 회담"을 가졌으며, 양국 관계가 올바른 방향으로 나아가고 있어 기쁘다고 말했다고 보도했다. 시비하 장관은 우크라니아 방송과 인터뷰에서 "이제 양국 관계의 완전한 정상화를 위한 다음 단계의 조치들이 앞에 놓여 있다"고 언급했다고 통신은 보도했다.

이 방송에서 시비하 장관은 "우리는 한국과 매우 역동적이고 고위급의 관계를 맺어야 한다"라며 "최근 발생했던 불미스러운 사건과 사실들에 대해 솔직하게 대화를 나눴다"고 밝혀 젤렌스키 대통령의 발언에 대한 사과나 재발방지 등의 조치에 대한 구체적 언급은 없었다.

오히려 우크라이나 언론들은 한국이 우크라이나에 1억 달러의 인도적 지원 예산을 편성했다는 <중앙일보>의 보도를 인용하면서 "양국 간 외교적 갈등이 불거진 가운데 나온 조치"라고 의미를 부여했다.

우크라이나 매체 <키이우포스트>는 "이번 예산은 외교부에서 편성됐으며, 지난 7월 이재명 대통령이 우크라이나에 대한 지원을 약속했던 것의 연장선상에 있다"라면서 "5000만 달러는 2027년 나토(NATO, 북대서양조약기구)의 우크라이나 신탁기금에 투입될 예정인데, 이는 올해 한국이 기여한 1670만 달러의 거의 3배에 달하는 규모"라고 전했다.

이와 관련 외교부는 "조 장관은 우리 정부가 국제사회의 책임 있는 일원으로서 우크라이나 지원에 대한 원칙적 입장을 변함없이 견지하고 있음을 강조하고, 우크라이나 국민들이 필요로 하는 인도적 지원과 우크라이나 재건을 위한 방안을 지속 검토해 나갈 것이라고 하였다"라고 전했다.