"영덕 대게, 송이 얼마나 좋나? 앞으로 방사능 줄줄 샐텐데 먹으려 하겠나"

1986년부터 경주 양남면에서 살아온 황분희(79) 씨. 그녀의 집은 월성 원자력발전소에서 불과 1km 거리에 있다. 1983년 이곳에 원자력발전소가 들어선 이후 2015년까지 총 6기의 원전이 건설됐다. 그 사이 황 씨는 갑상선암 진단을 받았다. 2012년의 일이다. 그즈음 인근 지역 주민들에게도 갑상선암이 발병했다.

문제는 여기서 그치지 않았다. 2015년 마을 주민을 대상으로 진행한 소변검사에서 검사를 진행한 주민 모두(40명)에게서 삼중수소(방사성물질)가 검출됐다. 이때부터 황 씨는 이주 대책을 요구하며 오랜 시간 농성을 이어오고 있다.

"잘 살게 해준다고 이야기하지만 다 거짓말입니다"

지난 5일 신규핵발전소저지와핵없는사회를위한전국행동 등이 경북 영덕군에서 주최한 신규핵발전소 반대 기자회견에 황분희 씨가 참석했다. 이 자리에서 황 씨는 자신이 겪은 일을 배경으로 앞으로 신규 원자력발전소가 지어질 영덕을 우려했다. 한국수력원자력은 원전 2기를 2038년까지 영덕군에 짓기로 결정했다.

정말 정신 차리셔야 합니다. 지금 월성 원전이 지어진 지역이 어떻게 되어 있는지 아십니까? 집들이 다 비어 있어요. 3층 건물에 곧 돌아가실 노인 한 분이 살고 계시는 식입니다. 집은 창문 유리가 다 깨져 있는데 말이죠. 그런 곳에서 사십니다. 지금 영덕이 핵 발전소를 받아들인다면 월성과 같은 상황에 처할 겁니다. 한수원에서 얼마를 지급해서 잘 살게 해준다고 이야기하겠지만 다 거짓말입니다.



영덕 대게나 복숭아, 송이, 얼마나 좋습니까? 만약 원전을 받아들이면 이들 판매가 중단될 겁니다. 방사능이 줄줄 새는데 어떻게 사람들이 그것을 먹으려 하겠습니까? 월성에서도 마찬가지입니다. 주민들 몸속에 삼중수소라는 방사능이 들어 있습니다. 여기에서 그치는 게 아니라 아무도 여기에 들어와 살려고 하지 않습니다. 그렇다보니 집도 안 팔립니다. 우리가 평생 농사 지어서 그 집 한 채 만들었는데 아무것도 할 수가 없습니다. 이런 상황을 원하시는 겁니까.

황 씨 뿐만 아니라 이날 기자회견에 참석한 이들은 원전에 대한 우려가 쏟아냈다. 하태성 삼척핵발전소반대투쟁위원회 공동대표는 원전이 지역경제에 도움이 된다고 하지만 그것이 실제 그러한지에 대해서는 의문을 표했다.

하 대표는 "기존 핵발전소가 지어진 지역의 주민들 삶은 나아졌는가"라고 반문하며 "정작 그들은 이주 대책을 요구하고 그 앞에서 더는 살지 못하겠다고 하고 있다"라고 설명했다.

하 대표는 "핵발전소가 들어서는 영덕도 다르지 않을 것"이라며 "'블루로드' 영덕에 핵 발전소가 지어지면 관광객들이 오겠는가. 인근 울진에는 핵발전소가 있다고 해서 낚시꾼조차 오지 않는다. 그런 울진에 지금 무엇이 남아있는가"라고 반문했다.

하 대표는 "지금은 영덕에 핵발전소 2기가 들어온다고 하지만 2기 이후에는 5, 6, 7기, 10기까지 들어온다"며 "지금 추진하는 신규 핵발전소는 지역 주민들의 갈등과 균열을 조장한다. 속지 말기를 바란다"라고 당부했다.

▲ 지난 5일 신규핵발전소저지와핵없는사회를위한전국행동 등이 경북 영덕군에서 주최한 신규핵발전소 반대 기자회견을 열었다. ⓒ프레시안(허환주)

"관광영덕, 청정영덕은 끝난다는 이야기"

이현숙 탈핵울산시민공동행동 공동대표는 영덕에서 유명한 블루로드를 언급했다. 이 대표는 "우리나라 핵발전소 중 대다수가 울진에서부터 부산까지 줄줄이 세워져 있는데 이제 그 줄에 영덕을 합류시키려고 한다"며 "블루로드를 걷는데 못 걷는 것은 핵발전소가 있는 바닷길이다. 그곳을 피해 시내로 우회해서 걸어가야 한다. 이게 무슨 바닷길인가"라고 했다.

그러면서 이 대표는 "거기에는 사람들이 오지 않는다"며 "관광영덕, 청정영덕은 끝난다는 이야기"라고 경고했다.

이상홍 탈핵경주시민공동행동 집행위원장은 "경주 앞바다에 원전이 있고 울진 앞바다에도 원전이 있다. 이 동해안에 유일하게 청정 바다를 유지하고 있는 곳이 바로 영덕"이라며 "왜 청정 영덕을 포기하는가. 청정 영덕으로 잘 살아갈 수 있는데 왜 자손 만대에 원전의 위험을 안고 살아가려고 하고 있는가"라고 반문했다.

이 위원장은 그러면서 "왜 제가 경주에서 여기까지 와서 여러분들만은 원전의 함정에 빠지지 말라고 이렇게 피를 토하고 있겠는가"라며 "영덕 군민 여러분, 힘들지만 우리 함께 나가자"라고 말했다.

노진철 신규핵발전소저지와핵없는사회를위한전국행동 공동대표는 "정부는 작년 봄 휩쓸고 간 초대형 산불의 깊은 상처에 또다시 신규 원전 2기라는 비수를 꽂으려 하고 있다"며 "다시 주민들을 분열시키고 이 땅에 위험천만한 핵발전소를 지으려 하고 있다"라고 주장했다.

노 대표는 "일각에서는 원전이 들어서면 지역이 다시 살아난다고 말하지만 거짓된 말에 속지 말아야 한다"며 "영덕의 미래는 위험천만한 원전에 있지 않다"고 주장했다.

노 대표는 "신규 원전 2기가 들어오면 그다음에는 3 4기가 따라 들어오고, 5 6호기, 나아가 핵 방폐장이 들어올 것"이라며 "원전이 순간의 달콤한 떡고물이 될지는 몰라도 결국 우리의 생존권을 억압하고 고향을 파괴하며 영구히 오염시키는 시한폭탄이 될 뿐"이라고 주장했다.

▲ 영덕군 군내에 있는 벽화. ⓒ프레시안(허환주)

"주민의 삶이 나아지지 못하는 성장은 폭력"

이들은 이날 발표한 입장문에서 "정부와 일부 산업계는 AI, 반도체, 로봇, 데이터센터 등 신산업 전력 공급의 구실로 신규 핵발전소 건설과 노후 핵발전 연장이라는 시대착오적 폭력을 강요하고 있다"라며 "그러나 이는 명백한 허구이자 희망"이라고 주장했다.

이들은 "단 한 번의 사고로도 국가적 저항을 초래하는 핵 발전은 AI 시대에 빠르게 증가하는 전력 수요를 감당할 수 없는 가장 비효율적이고 국가적 위험을 초래하는 에너지일 뿐"이라며 "기술의 발전과 저장 장치의 혁신을 외면한 채 오직 중앙 집중형 핵 발전에만 정착하는 것은 국가 에너지 경쟁력을 스스로 포기하는 길"이라고 했다.

이들은 "주민의 생명과 안전을 인질로 잡고 이 아름다운 영덕의 자연을 위험 시설로 매립하려는 핵발전소 건설이 어떻게 영덕의 성장이 될 수 있겠는가"라며 "주민의 삶을 나아지게 하지 못하는 성장은 성장이 아니라 폭력"이라고 주장했다.

이들은 그러면서 "주민의 안전과 삶 틀을 빼앗는 메가 프로젝트는 발전이 아니라 포기"라며 "우리가 원하는 영덕은 거대한 핵 발전소의 그날 아래 불안해하는 도시가 아니라 내 삶이 조금이라도 더 나아지고 내 아이들이 안전하게 뿌리내릴 수 있는 평화로운 삶터"라고 주장했다.