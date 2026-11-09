경기도, 원천리천 홍수 예방사업 조기 완료…사업비 225억 절감

경기도가 수원시 원천리천의 홍수 피해를 줄이기 위해 하천을 넓히는 대신 상류 저수지의 수문을 개선하는 방식으로 정비사업을 완료했다. 특히 사업 방식 변경으로 당초 계획보다 사업비 225억 원을 절감하고 공사 기간도 4년 단축했다.

도는 광교호수공원 내 원천호수와 신대저수지의 수량 조절 기능을 개선하는 원천리천 정비사업을 지난 달 마무리했다고 9일 밝혔다. 2024년 10월 공사에 착수한 지 2년 만이다.

▲원천호수 자동수문 ⓒ경기도

이번 사업에는 총 134억 원이 투입됐다. 기존 고무보를 자동수문으로 교체하고 집중호우에 대비한 저수지 운영관리 지침을 마련해 저수지의 수위 조절과 저수용량을 확대했다. 이를 통해 상류 저수지에서 물을 효율적으로 저장·방류해 하류 지역의 홍수 위험에 대응할 수 있도록 했다.

당초 도는 집중호우 때 원천리천 범람을 막기 위해 수원시 영통구 하동 일대 1.84㎞ 구간의 하천 폭을 넓히고 제방을 보강할 계획이었다. 하지만 인근에 삼성전자와 영통구청 등 주요 시설이 있고, 교량과 왕복 8차로 도로까지 개량해야 해 대규모 공사가 불가피했다.

이에 도는 하천을 직접 확장하는 대신 상류 원천호수와 신대저수지의 수량을 조절하는 방식으로 사업계획을 변경했다.

그 결과 당초 359억 원으로 예상됐던 사업비를 134억 원으로 줄여 225억 원을 절감했다. 토지 보상과 대규모 도로 공사도 최소화하면서 사업 기간을 당초 6년에서 2년으로 4년 단축했다.

도는 이번 사업으로 여름철 집중호우와 태풍 발생 시 원천리천 하류의 홍수 위험을 낮추고 인근 지역의 침수 피해 예방에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

배성호 도 건설국장은 “원천리천 정비사업 완료로 수원시 일대 주민들이 여름철 침수 불안을 크게 덜 수 있게 됐다”며 “광교호수공원 이용에 불편이 있었음에도 사업 추진에 관심과 성원을 보내준 도민들에게 감사드린다”고 말했다.