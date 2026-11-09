부천시, 소새울역·송내역 역세권 정비사업 주민설명회 개최

경기 부천시가 역세권 정비사업을 단계적으로 확대하는 가운데 주민들과 사업 추진 방향을 공유하고 의견을 듣는 자리를 마련한다.

부천시는 지난해 중동역 일원에 이어 올해 소새울역과 송내역 일원을 부천형 역세권 정비사업 대상지로 선정하고 사업을 추진하고 있다고 9일 밝혔다.

▲부천시청 전경 ⓒ부천시

이에 따라 올해 공모에 선정된 소새울역과 송내역 일원에서 이달 중 주민설명회를 개최한다.

소새울역 주민설명회는 오는 19일 오후 4시 소사본동 행정복지센터 3층 대회의실에서 열린다. 송내역 설명회는 30일 오후 4시 송내어울마당 4층 솔안아트홀에서 진행된다.

설명회에서는 부천형 역세권 정비사업의 주요 내용과 추진 절차, 향후 사업 방향 및 일정을 안내하고 주민들의 의견을 청취할 예정이다.

앞서 시는 지난 3일 송내어울마당 솔안아트홀에서 중동역 역세권 및 결합지역 주민 120여 명이 참석한 가운데 주민설명회를 개최했다. 지난해 사업 대상지로 선정된 중동역 일원의 정비계획 수립 용역 착수에 맞춰 마련된 자리로, 사업 추진 방향과 단계별 절차를 안내하고 질의응답을 진행했다.

시는 앞으로도 주민설명회와 정비사업 교육 등을 통해 주민들의 이해와 공감대를 높이고 사업을 원활하게 추진할 계획이다.

시 관계자는 “역세권 정비사업의 원활한 추진을 위해서는 주민들의 이해와 공감대 형성이 중요하다”며 “지속적인 소통과 정확한 정보 제공을 통해 사업이 차질 없이 추진되도록 노력하겠다”고 말했다.