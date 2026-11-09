경기광주시, 드림스타트 아동 경복궁서 '가족문화 탐방' 진행

경기 광주시가 드림스타트 아동과 가족들에게 역사·문화·예술을 함께 경험할 수 있는 가족 문화 탐방의 기회를 제공했다.

광주시는 지난 7일 드림스타트 아동과 가족 등 60명이 참여한 가운데 ‘드림스타트 가족 문화 탐방’을 진행했다고 9일 밝혔다.

▲드림스타트 가족 문화탐방 프로그램 기념촬영 ⓒ경기 광주시

이번 행사는 문화 체험 기회가 상대적으로 적은 취약계층 아동과 가족들에게 다양한 문화 경험을 제공하고, 가족 간 소통과 유대감을 높이기 위해 마련됐다.

참가자들은 오전에 경복궁을 방문해 가족별로 우리나라의 역사와 문화유산을 살펴봤으며, 오후에는 공연을 관람하며 함께 문화예술을 즐기는 시간을 보냈다.

행사에 참여한 한 가족은 “평소 쉽게 접하기 어려웠던 다양한 문화체험을 아이와 함께할 수 있어 뜻깊었고, 특별한 추억을 만들 수 있어 행복했다”고 소감을 전했다.

박관열 시장은 “이번 문화 탐방이 아이들에게 새로운 경험과 즐거움을 선사하고, 가족들이 함께 소통하며 소중한 추억을 쌓는 계기가 됐길 바란다”며 “앞으로도 드림스타트 아동들의 건강한 성장을 위해 다양한 맞춤형 프로그램을 추진하겠다”고 말했다.

한편, 광주시 드림스타트는 만 12세 이하 취약계층 위기 아동을 대상으로 건강·복지·교육 등 맞춤형 서비스를 제공하며 아동의 건강한 성장과 발달을 지원하고 있다.