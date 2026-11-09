완도 방문객 철도운임 50% 할인…완도군·코레일 관광 활성화 'MOU'

완도군이 한국철도공사(코레일)와 손잡고 지역 방문객에게 철도운임 및 주요 관광지 할인 혜택을 제공하며 체류형 관광 활성화에 나선다.

9일 군에 따르면 지난 5일 한국철도공사 본사에서 코레일과 '인구 감소 지역 철도 및 관광 활성화를 위한 업무 협약'을 체결했다.

▲완도군과 한국철도공사가 지역 사랑 철도 여행 업무 협약 체결했다(맨 왼쪽이 최병남 부군수, 네번째 김태승 한국철도공사 사장).2026.11.09ⓒ완도군

이번 협약은 완도를 찾는 관광객에게 철도운임 50% 할인과 지역 관광지 연계 할인을 제공해 방문객을 유치하고 침체된 지역 경제에 활력을 불어넣기 위해 마련됐다.

이날 협약식에는 최병남 완도부군수를 비롯해 평창군, 고창군, 순창군, 영암군, 하동군 등 6개 인구 감소 지자체 관계자가 참석했다.

협약에 따라 지정된 철도 승차권을 제시하는 방문객은 완도군 주요 관광지에서 다양한 혜택을 받을 수 있다.

적용 대상 및 할인율은 ▲해양생태전시관(50%) ▲장보고기념관(50%) ▲완도타워(50%) ▲해양치유센터(30%) ▲청해포구 촬영장(20%) ▲짚라인(10%) 등이다.

군 관계자는 "이번 협약은 타지역 관광객의 완도 접근성을 높이는 중요한 계기가 될 것"이라며 "지역 관광에 새로운 활력을 불어넣을 수 있도록 한국철도공사와 유기적인 협력을 이어가겠다"고 밝혔다.