용인 공세∼지곡 간 연결도로, 연내 착공

용인특례시는 올해 안에 ‘공세∼지곡 간 연결도로’ 공사를 시작할 예정이라고 9일 밝혔다.

시의 도시계획도 가운데 하나인 ‘공세∼지곡 간 연결도로’는 기흥구 공세동 713-3번지 일대부터 지곡동 796-5번지 일대까지 1.45㎞ 구간을 연결하는 왕복 4차로 도로다.

▲'공세-지곡 간 연결도로' 위치도. ⓒ용인특례시

폭 20m의 보도가 포함되며, 전체 구간 가운데 260m는 터널로 건설된다.

시는 지난 2018년 대규모 유통시설이 개장한 이후 극심한 교통혼잡이 발생하고 있는 기흥구 공세동·고매동 일대의 교통난 해소를 위해 해당 도로의 개설을 추진 중으로, 총 사업비는 770억 8000만 원 규모다.

해당 도로가 개설되면 현재 국지도 23호선이나 지방도 317호선을 통해 외부와 연결되는 공세동과 고매동 주민들이 지방도 315호선을 거쳐 국도 42호선 등으로 이동할 수 있는 기반이 마련될 예정이다.

이상일 시장은 "이번 연결도로의 개설은 주말마다 상설할인매장과 한국민속촌 등지를 찾는 차량들로 인해 겪는 공세동과 고매동 주민들의 불편을 해소할 수 있을 것"이라며 "공세~지곡 연결도로가 차질 없이 개설되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.