경기교육청, 수능시험장별 ‘스마트안경’ 적발 전담인력 배치한다

최근 인공지능(AI) 기술을 기반으로 한 스마트안경 악용 문제가 심각한 사회문제로 대두되고 있는 가운데 경기도교육청이 ‘2027학년도 대학수학능력시험’을 앞두고 예방 대책을 마련했다.

도교육청은 올해 수능이 치러지는 경기도내 351개 시험장별로 교감 및 장학사로 구성된 감독관을 파견, ‘스마트안경 전담요원’으로 운영한다고 9일 밝혔다.

▲경기도교육청 전경. ⓒ프레시안(전승표)

이는 지난 2일 교육부가 발표한 ‘시험장별 스마트안경 전담 요원 배치’를 골자로 한 수능 대책에 따른 것이다.

도교육청에 따르면 수능 당일 시험이 시작되기 전 각 시험장별 시험감독관이 스마트안경을 착용 중인 것으로 의심되는 수험생을 발견할 경우 1차 확인한 뒤 ‘스마트안경 전담요원’으로 지정된 파견감독관에게 추가 확인을 요청하도록 했다.

이후 파견감독관은 해당 안경이 스마트안경인지 여부를 재차 확인한 뒤 부정행위 해당 여부를 시험장 책임자인 시험장 학교 교장과 협의한다.

현장에서 부정행위 해당 여부에 대한 판단이 어려운 경우에는 도교육청과 교육부 및 한국교육과정평가원 상황실에 추가 확인을 요청할 수 있다.

도교육청은 시험 당일 현장의 혼란을 예방하기 위해 오는 13일 가천대학교에서 수능 파견감독관 연수를 진행, 스마트안경 판별 방법 등을 교육할 예정이다.

▲스마트안경. ⓒ연합뉴스

도교육청 관계자는 "이번 조치는 시험감독관 또는 스마트안경 전담요원으로 참여하는 교사 개인이 부정행위에 대한 판단과 책임을 지지 않도록 하기 위한 것"이라고 설명했다.

한편, 교육부의 ‘2027학년도 수능 수험생 유의사항’에 따르면 스마트안경과 스마트워치를 포함한 스마트기기를 비롯해 휴대전화와 블루투스 기능이 있는 이어폰 등 모든 전자기기는 시험장에 반입할 수 없다.

전자기기를 시험장에 가져온 경우에는 감독관의 지시에 따라 1교시가 시작되기 이전에 주어지는 시험장 반입금지 물품 수거 시간에 제출해야 한다.

이를 제출하지 않은 사실이 확인되면 해당 시험은 무효 처리된다.

특히 시험 도중 스마트기기를 착용하거나 사용한 경우에는 시험이 무효 처리되며, 다음년도 시험에 대한 응시 자격이 박탈된다.