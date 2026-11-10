한국도자재단, ‘우리 시대 도예 명장’ 등 특별전시 연장 운영

한국도자재단이 광주 경기도자박물관에서 열리고 있는 특별전 ‘우리 시대 도예 명장’과 ‘제7회 아름다운 우리도자 공모전’을 내년 3월 1일까지 연장 운영한다고 10일 밝혔다.

지난 9월 개막한 두 전시는 당초 2026 경기도자비엔날레 폐막일인 이달 1일 종료할 예정이었으나, 관람객들의 호응에 힘입어 약 4개월 연장됐다.

▲우리시대 도예명장 특별전 ⓒ한국도자재단

‘우리 시대 도예 명장’은 대한민국 명장과 경기도 지역 명장, 무형유산 보유자 등 도예 장인 64명의 작품을 통해 한국 전통도자의 현재와 미래를 조명하는 전시다. 청자와 분청사기, 백자 등 전통도자의 아름다움부터 새로운 재료와 기법을 활용한 현대 도자예술까지 네 가지 주제로 구성됐다.

특히 장인 56명의 인터뷰 영상을 정보무늬(QR코드)를 통해 제공하고 있으며, 영상 조회수는 약 1만 8000회를 기록하는 등 관람객들의 관심을 받고 있다.

함께 연장 운영하는 ‘제7회 아름다운 우리도자 공모전’에서는 한국 도자의 전통을 현대적으로 재해석한 작품 37점을 선보인다. 조선시대 백자 달항아리에 현대적인 선을 더한 우은주 작가의 대상작 ‘왜곡’ 등 전통과 현대가 어우러진 다양한 작품을 감상할 수 있다.

류인권 한국도자재단 대표이사는 “이번 전시 연장을 통해 더 많은 관람객이 한국 전통도자의 가치와 장인들의 예술정신을 만나볼 수 있기를 기대한다”며 “전통을 계승하면서도 새로운 시각과 표현으로 확장되는 동시대 도자예술의 다양한 가능성을 확인하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

한편 이천 경기도자미술관의 ‘국제공모전’은 오는 13일 재개관해 내년 2월 14일까지 운영한다. 여주 경기생활도자미술관의 특별전 ‘낯선 전통’은 내년 3월 31일까지, 소장품전 ‘아름다운 것은 영원한 기쁨’은 내년 12월 31일까지 연장 운영한다.