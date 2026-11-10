그래핀스퀘어, CES 2027 2관왕…포항발 그래핀 상용화 세계시장 공략

블루밸리산단 연 30만㎡ 생산능력 확보…2027년 본격 양산으로 첨단소재 시장 확대

경북 포항에 본사를 둔 그래핀 전문기업 그래핀스퀘어가 CES 2027에서 최고혁신상과 혁신상을 동시에 수상하며 세계 시장에서 기술 경쟁력을 인정받았다.

그래핀스퀘어의 ‘그래핀 인덕션 하이브리드 쿠커’는 미국소비자기술협회(CTA)가 발표한 CES 2027 혁신상에서 푸드테크 부문 최고혁신상(Best of Innovation)과 생활가전 부문 혁신상(Honoree)을 각각 수상했다.

CES 2027은 2027년 1월 6일부터 9일까지 미국 라스베이거스에서 개최된다.

수상 제품은 초박막 투명 그래핀 필름을 활용해 하나의 조리 공간에서 인덕션 유도 가열과 그래핀 줄(Joule) 발열을 동시에 구현한 차세대 조리기기다.

기존 인덕션의 전용 조리용기 사용 제약을 보완해 내열 유리와 세라믹 용기까지 사용할 수 있도록 한 것이 특징이다.

특히 중적외선 복사열 기술을 적용해 조리 효율을 높이고, 기존 제품 대비 에너지 소비를 최대 30% 절감할 수 있다는 것이 회사 측 설명이다.

그래핀의 우수한 열전도 특성을 생활가전에 접목해 소재 기술의 실질적인 제품화 가능성을 보여줬다는 점에서 의미가 크다.

그래핀스퀘어는 제품 개발뿐 아니라 핵심 소재의 생산기술 확보에도 주력해 왔다.

2012년 설립된 이 회사는 홍병희 대표의 그래핀 연구를 바탕으로 성장했으며, 화학기상증착(CVD) 방식의 그래핀 합성과 대면적 연속생산 기술을 핵심 경쟁력으로 확보하고 있다.

특히 포항 블루밸리 국가산업단지에 구축한 그래핀 필름 생산시설은 소재 상용화를 위한 핵심 거점으로 주목받고 있다.

회사는 약 420억원을 투자해 2025년 11월 포항공장을 준공했으며, 연간 30만㎡ 규모의 CVD 그래핀 필름 생산능력을 갖췄다.

2027년 초 본격적인 양산과 공급 확대를 목표로 공정 안정화와 고객사 대응을 추진하고 있다.

그래핀은 뛰어난 전기·열전도성과 투명성, 유연성을 갖춘 첨단소재로 자동차용 발열유리와 반도체, 디스플레이, 이차전지, 헬스케어 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능성이 주목받고 있다.

대량생산 기술과 가격 경쟁력이 확보되면 응용산업 전반으로 시장이 확대될 것으로 전망된다.

이번 수상은 그래핀스퀘어의 연속적인 기술 성과라는 점에서도 눈길을 끈다.

회사는 2023년 그래핀 라디에이터로 CES 최고혁신상을 수상한 데 이어 2024년 무선 그래핀 멀티쿠커로 혁신상을 받았다.

이번 하이브리드 쿠커까지 수상하면서 그래핀 원천기술을 다양한 생활가전 제품으로 확장하는 기술력을 다시 한번 입증했다.

향후 관건은 확보한 기술을 안정적인 대량생산과 글로벌 시장 공급으로 연결하는 것이다.

생산 과정에서의 품질 균일성과 수율 확보, 수요기업의 기술 검증 및 공급망 진입 여부가 사업 확대의 중요한 변수로 꼽힌다.

포항시도 이번 성과를 지역 첨단소재 산업 육성의 계기로 삼아 그래핀 산업 기반 확충에 힘을 쏟고 있다.

블루밸리 국가산업단지를 중심으로 소재 생산부터 연구개발, 실증·평가, 사업화까지 연계하는 산업 생태계를 조성해 지역 산업의 새로운 성장동력으로 육성한다는 구상이다.

포항시 관계자는 “그래핀 기업의 실증과 사업화 지원을 강화해 우수한 기술이 실질적인 산업 성과로 이어지도록 하고, 포항을 글로벌 그래핀 산업의 중심도시로 육성하겠다”고 밝혔다.