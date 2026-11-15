'조작 징계' 논란에 국힘 중진들 장동혁 압박…"진상조사·한동훈 복당"

국민의힘의 이른바 '조작 징계' 의혹을 둘러싼 파문이 확산하는 가운데, 당내 중진 의원들이 장동혁 대표를 향해 잇달아 쓴소리를 내놨다. 독립적인 진상조사위원회 구성을 촉구하는 한편, 한동훈 전 대표의 제명을 강행한 장 대표에게 한 의원의 복당을 요구하는 목소리도 나왔다. 특히 한 의원 등의 징계 과정에 장 대표가 관여했다는 의혹을 제기한 현직 윤리위원이 이르면 이번 주 증거 공개를 예고하면서 논란이 이어질 전망이다.

국민의힘 5선 윤상현 의원은 15일 국회에서 기자회견을 열고 "최근 한동훈 의원 등의 징계 과정에서 외부 인사가 관여했다는 의혹"을 언급하며 "독립적인 진상조사위원회를 통해 그 진위를 철저히 가려내야 한다"고 주장했다.

윤 의원이 언급한 의혹은 장 대표가 외부 인사를 통해 중앙윤리위원회의 징계 과정에 관여했다는 내용이다. 앞서 국민의힘 중앙윤리위원인 황경성 위원은 지난 11일 한동훈 의원과 친한계 의원들에 대한 '조작 징계' 의혹을 제기한 바 있다. 15일 정치권에 따르면 황 위원은 이르면 이번 주 장 대표의 징계 개입 의혹을 뒷받침할 자료를 공개할 방침이다. 여기에는 장 대표와 중앙윤리위원회 사이에서 가교 역할을 했다는 의혹을 받는 최규동 단국대 행정법무대학원 초빙교수와 황 위원이 주고받은 소통 내용 등이 포함될 것으로 알려졌다. 다만 장 대표 측은 징계 절차에 문제가 없다는 입장이다.

윤 의원은 당 지지율 정체도 비판했다. 윤 의원은 "장동혁 대표 취임 15개월째 우리 당 지지율은 26%로, 지난해 8월 전당대회 직전 25%와 거의 같다"고 지적했다. 이어 "그사이 대통령 지지율은 56%에서 39%까지 떨어졌다"며 "상대가 이만큼 흔들리는 동안 우리는 사실상 제자리걸음"었다고 했다. 그러면서 "반사이익조차 제대로 거두지 못하고 있다는 것은 국민이 아직 우리를 충분한 대안으로 인식하지 못하고 있다는 경고"라고 꼬집었다.

윤 의원은 장 대표를 향해 "계파의 이해보다 당과 보수의 미래를 위해 판단해 달라, 서로 다른 목소리를 포용하고 보수 대통합의 문을 열어 달라"며 "뺄셈 정치가 아니라 덧셈의 정치로 나가야 한다"고 강조했다.

4선 김태호 의원도 이날 페이스북 글에서 당 지도부를 향해 "한동훈 의원에게 제명 경위를 설명할 기회를 주라"며 "당의 공식 절차에 따라 복당을 논의하라"고 촉구했다. 사실상 한 의원의 제명을 강행했던 장동혁 지도부에 결자해지를 요구한 것이다.

김 의원은 한 의원의 복당을 둘러싼 당내 이견에 대해 "공감대는 기다리는 것이 아니라 지도부가 책임지고 만드는 것"이라며 "공감대가 필요하다는 말이 결정을 미루는 이유가 되어서는 안 된다"고 강조했다. 그러면서 지도부에 복당 관련 의견 수렴 일정을 제시할 것을 요구했다.

김 의원은 장 대표와 오세훈 서울시장, 한 전 대표의 3자 회동도 제안했다. 그는 "세 사람이 국민의 삶을 놓고 마주 앉자. 정책 협의에서 통합의 길을 열자"며 수도권 주거 문제와 내년도 예산을 첫 협의 의제로 제시했다.

한편 친한계 의원들의 징계 관련 소송도 법원 판단을 앞두고 있다. 배현진 의원의 징계 무효 소송 1심 선고는 오는 19일로 예정돼 있으며, 서범수·진종오 의원이 제기한 징계 효력정지 가처분 신청에 대해서도 법원이 판단을 내릴 예정이다.