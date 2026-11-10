'문예바다문학상' 대상에 이계홍 작가 선정

계간 문예바다가 제정한 제14회 '문예바다문학상' 대상 수상자에 중견작가 이계홍 씨가 선정됐다.

9일 문예바다문학상 제정위원회(위원장 허형만)는 심사위원회를 열고 이씨의 작품 <이모 말고 너라고 부를게>를 대상 수장작으로 선정했다고 밝혔다.

심사위원회는 "이 작품은 급변하는 성문화 현상을 적나라하게 진단하고, 윤리적 기준이 아니라 사회학적 관점에서 성 담론을 새롭게 그린 역작"이라고 평가했다. <이모 말고 너라고 부를게>는 10대 청소년과 50대 유부녀의 파격적인 사랑과 불륜, 파멸의 과정을 밀도짙게 그리고 있다.

심사위원 백시종 소설가는 "사실적 묘사를 기반으로 인간의 욕망과 그 경계에 선 인물들을 통해 다양한 각도의 상처 입은 자들이 더불어 고통의 바다를 함께 건너려는 서사다"라면서 "음란한 고통과 쾌락의 현실 속으로 파고들어 그것을 허물고 새로운 생명력으로 독자들을 견인한다는 점에서 통속성을 넘어선 품격을 보여주고 있다"고 평했다.

이계홍 작가는 1974년 월간문학을 통해 문단에 데뷔했으며, 동아일보 등 언론계 35년 근무를 마친 뒤 2005년부터 본격 집필에 돌입, 대하 장편 <깃발> 5권, <고독한 행군> 4권, <소설 장만> 3권 등 굵직한 역사소설과 <해인사를 폭격하라>, <제국의 섬> 등 현대사의 굴곡을 파헤친 소설을 주로 발표해왔다.

문예바다문학상제정위원회는 이날 또 남촌문학상 수상자에 시인 김정묘씨가 선정됐다고 발표했다. 수상 작품은 <꽃마다 꽃 풀마다 풀>. 꽃과 풀을 통해 인생의 의미를 따뜻하게 그렸다는 평가를 받았다. 또 손소희문학상 수장자에 소설가 정미 씨가 선정됐다. 수상작은 <사과는 먹는 것인 줄 알았다>. 반려견을 소재로 한 애완견 사랑과 이별 이야기를 밀도있게 그렸다.

시상식은 19일(목) 오후 5시 대학로 문예회관 대강당에서 열린다. 계간 문예바다는 2013년 창간 이후 금년 11월 현재 통권 53호를 펴낸 문학지다.