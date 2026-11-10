HD현대삼호, 20대 용접공에 '밀폐공간 출입카드' 발급해놓고 사망하자…"밀폐공간 아니다"

▲신씨가 쓰러진채 발견된 전남광주 영암군 대불산단에 위치한 HD현대삼호 조선소 선박 탱크 내부 모습 ⓒ독자제공

HD현대삼호조선소에서 작업중 숨진 20대 하청 노동자에게 '밀폐공간 출입카드'가 발급되고 작업허가서에서도 밀폐공간 관련 안전조치가 기재됐지만, 사측이 사고 장소가 밀폐공간이 아니라는 입장을 고수하면서 노조·유족의 반발이 거세지고 있다.

10일 <프레시안> 취재를 종합하면 HD현대삼호 하청 노동자인 신모씨(27·남성)는 지난 3일 영암군 대불산단 조선소 선박 탱크 내부 용접 작업에 홀로 투입됐고, 어지럼증을 호소하다 쓰러져 숨졌다.

노조와 유족은 시신의 상태와 부검 소견, 현장 구조 등을 그거로 신씨가 밀폐공간에서 작업 중 이산화탄소나 유해가스로 사망했다고 주장하고 있다.

노조는 "신씨가 병원 이송됐을 당시 청색증 등의 상태를 보이고 있었고, 부검의도 이산화탄소 농도가 과도하게 높게 나왔다"며 "사고현장을 둘러본 결과 공기순환이 원활하지 않는 구조"라고 설명했다.

그러나 사측은 개구부가 있어 밀폐공간이 아니라는 입장을 고수하고 있다. 고용노동부 목포지청도 법적·지술적 검토를 이유로 작업중지명령 등을 유보하고 있다.

책임 공방이 이어지는 사이 유족은 신씨가 사망한지 8일이나 지났지만 장례식을 치르지 못하고 있는 실정이다.

이에 금속노조 광주전남지부와 유족은 이날 고용노동부 광주청사 앞에서 기자회견을 열고 "HD현대삼호 중대재해 밀폐공간 인정하고 작업중지 명령하라"며 "신씨가 사망한지 8일이 지났는데 원·하청 사업주는 책임과 진심 어린 사과를 외면하고 있고, 유족은 황망한 죽음 앞에 장례조차 치르지 못하고 눈물을 흘리고 있다"고 호소했다.

노조는 밀폐공간이 아니라는 사측의 입장에 대해 "사고 당일 신모씨는 현대삼호중공업이 기재된 밀폐공간 출입카드를 발급받아 작업장 입구에 부착했다"며 "작업허가서에는 '밀폐감시자'가 기재돼있고, 산소농도도 기록돼 있었다"고 반박했다.

그러면서 "개구부가 있어 밀폐공간이 아니라면 모든 선박의 모든 탱크 중 밀폐공간은 단 한 곳도 존재하지 않을 것"이라고 비판했다.

▲지난 3일 영암군 대불산단 조선소에서 사망한 20대 용접공과 관련해 금속노동조합 광주전남지부와 유족이 10일 HD현대삼호와 고용노동부를 규탄하는 기자회견을 열고 있다. 2026.11.10 ⓒ금속노조

유족은 신씨가 홀로 작업 공간에 들어간 데에도 의문을 제기했다. 사내 작업 표준에는 밀폐공간 작업허가와 '2인 1조' 배치가 명시돼 있었지만 작업허가서에는 '작업인원 1명' 신씨만 기재돼 있었다.

신씨의 여동생은 "한 가정을 박살 내는데 어떻게 책임을 인정하지 않고 작업중지를 하지 않느냐"며 "제발 좀 부모님이라도 두다리 뻗고 잠이라도 잘 수 있게 해 달라"고 호소했다.

그러면서 ▲사고현장과 동일·유사 위험작업 중지 ▲원·하청 책임자 수사·처벌 ▲유족 사과와 피해 회복 등을 촉구했다.

이에 대해 현대삼호 관계자는 "출입카드와 작업허가서 등은 안전관리 차원에 작성된 것이고 밀폐공간이 아니더라도 출입카드를 사용한다"며 "부검 결과와 조사 결과 등이 나오면 적절한 조치를 취할 것"이라고 말했다.