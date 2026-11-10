포항국제전시컨벤션센터, 국내 환경·에너지 행사서 포항 MICE 경쟁력 알렸다

철강·이차전지·수소산업 연계 국제행사 유치 및 2027년 세계녹색성장포럼 홍보

오는 2027년 개관을 앞둔 경북 포항국제전시컨벤션센터(POEX)가 국내 주요 환경·에너지 행사에서 홍보활동을 펼치며 포항의 국제회의·전시산업 경쟁력 알리기에 나섰다.

POEX는 지난 10월부터 11월까지 서울과 고양에서 열린 대한민국 ESG 친환경대전, 글로벌녹색성장주간(GGGW), 세계수소엑스포(H2 MEET 2026) 등 3개 행사에 홍보부스를 운영했다.

지난 10월 21~23일 서울 코엑스에서 열린 ESG 친환경대전에서는 일반 시민과 기업·기관 관계자를 대상으로 체험형 이벤트와 설문조사를 진행해 녹색전환에 대한 의견을 수렴했다.

이어 29일 서울 웨스틴 조선에서 열린 GGGW 연계 행사에서는 각국 정부와 국제기구, 기업 관계자들에게 포항의 녹색전환 비전과 2027 세계녹색성장포럼(WGGF)을 소개했다.

이달 4~6일 고양 킨텍스에서 열린 H2 MEET 2026에서는 국내외 수소·에너지 산업 관계자들을 대상으로 포항의 전략산업과 연계한 국제회의 및 산업전시회 개최 여건을 알렸다.

특히 행사별 참관객 특성에 맞춰 홍보 대상을 달리하고, 철강·이차전지·수소 등 지역 전략산업과 관광자원을 연계한 포항의 MICE 경쟁력을 집중적으로 소개했다.

전시장과 회의시설을 기반으로 산업과 관광이 결합된 국제행사 개최지로서의 가능성을 강조한 것이다.

POEX는 이번 홍보활동에서 수렴한 녹색전환 관련 의견을 2027 세계녹색성장포럼의 프로그램 기획과 홍보 전략에 반영할 계획이다.

2027 세계녹색성장포럼은 9월 7일부터 9일까지 포항국제전시컨벤션센터에서 개최될 예정이다.

POEX는 포항의 전략산업과 녹색전환을 연계한 의제를 중심으로 프로그램을 구체화하고 국내외 유관기관 및 산업계와 협력을 확대할 방침이다.

송남운 POEX 대표이사는 “이번 홍보활동을 통해 POEX 개관과 2027 세계녹색성장포럼을 국내외에 알릴 수 있었다”며 “포항의 산업 경쟁력과 녹색전환 비전을 바탕으로 국제협력을 확대하고 성공적인 포럼 개최를 준비하겠다”고 말했다.