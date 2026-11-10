민주당 '신천지 내전' 계속…"정치공작" vs "동지 맞나"

더불어민주당 김민석 대표가 지난 8월 전당대회 당시 자신이 제기한 '반명·분열주의·신천지 3자 비밀연합' 의혹에 대해 근거가 없다며 사과했음에도 당내 공방이 이어지고 있다. 친청계에서는 "근거 없는 신천지 의혹으로 당원들에게 낙인을 찍고, 전당대회를 뒤흔든 '정치공작'"이라고 비판을 이어가고 있는 반면, 친명계는 "당대표를 흔들지 말라"고 이에 반격했다. 당내에서는 김민석 대표가 3자 비밀연합이 없다고 판단한 근거를 추가로 설명하고 신천지 개입 정황 중 확인한 사실은 공개해야 한다는 요구도 나왔다.

친청(친정청래)계인 민주당 이성윤 최고위원은 10일 신천지 의혹 태스크포스(TF) 조사 결과를 열람한 뒤 기자들과 만나, 8.17 전당대회 당시 '반명·분열주의·신천지 3자 비밀연합' 의혹을 제기한 김민석 대표에 대한 공세를 이어갔다. 이 최고위원은 김 대표가 "신천지 개입 의혹을 제기할 당시에는 근거가 없었으나 그 후에 자료를 마련한 것 아니냐"며 "범죄적으로 말하자면 알리바이를 구성하려고 하는 거 아닌가"라고 의혹을 제기했다.

이 최고위원은 조사 결과에 대해선 "증거나 내용부터 보면 추론에 불과"하다고 비판했다. 이 최고위원은 "민주당 전체 당원이 500만 명을 넘고, 8.17 전당대회 당시 권리당원은 157만 명에 달했다"며 "이 가운데 신천지 신도가 포함될 수는 있지만, 이것만으로 3자 비밀연합의 존재를 입증할 수는 없다"고 주장했다. 그러면서 "이 정도 자료라면 오히려 공개하는 것이 맞다"며 "일부 의원이나 지역위원장에게만 공개하는 것은 의혹을 키울 뿐"이라고 지적했다.

이 최고위원은 같은 날 페이스북 글에서도 "30년간 조사, 수사를 해온 사람으로서 이같은 조사결과를 보는 것 자체가 민망할 정도였다"며 공세를 이어갔다. 이 최고위원은 "10만 명이 넘는 신천지 명부를 어디서 어떻게 확보했는지, 그 명부가 정확한 것인지조차 확인할 수 없었다"며 기초자료의 신빙성을 문제 삼았다.

또 "2019년 마포구 '평화의 노벨길 명명식'에 신천지 신도들이 동원됐다는 전직 간부의 주장과 당시 정청래 의원의 행사 참석 사실을 연결하거나, 마포구 로고가 신천지 문양과 닮았다는 주장까지 조사 근거로 제시했다"며 "근거로 제시한 증언과 녹취가 황당하다"고도 했다. 앞서 이 최고위원은 전날 최고위원회에서 과거 검찰이 '성공한 쿠데타는 처벌할 수 없다'는 논리로 전두환 전 대통령에게 면죄부를 준 사례를 거론하며, 김 대표의 신천지 의혹 제기를 '성공한 정치공작'에 빗대 날선 비판을 이어간 바 있다.

이건태 "'신천지 개입 경고'가 무슨 잘못?…전두환 비유, 동지의 언어 맞나"

반면 친명계 이건태 의원은 페이스북을 통해 이 최고위원에게 "김민석 대표가 신천지에 민주당 전당대회에 개입하지 말라고 경고한 것이 도대체 무슨 잘못이냐"고 반박했다. 이 의원은 이 최고위원이 김민석 대표를 전두환 전 대통령에게 면죄부를 준 검찰에 빗댄 데 대해 "당 대표를 향해 '정치 공작'이라는 표현까지 사용하는 것이 과연 동지의 언어"냐고 날을 세웠다.

이 의원은 "이미 이례적인 신천지 신도들의 당원 가입 정황이 확인되었는데도, 아무런 근거가 없다고 할 수 있냐"며 "김민석 대표는 솔로몬의 재판에서 '진짜 어머니'가 그러했듯, 당을 지키기 위한 절박한 심정으로 결단을 내린 것"이라고 주장했다. 그러면서 김 대표가 신천지 의혹 TF 조사 결과를 전면 공개하지 않기로 한 결정은 "의원총회에서 대다수 의원이 동의한 것"이라며 "김민석 대표에게 공개를 요구하려면, 먼저 의원총회에서 과반 동의를 받아 오라"고 맞받아쳤다.

친명계 김병주 의원도 이날 채널A 인터뷰에서 "중요하고 명확한 것은 신천지가 (전당대회에) 개입했다는 것"이라며 "수치(개입 규모)가 어느 정도인지는 차치하더라도 종교단체가 조직적으로 정치에 개입하는 것은 헌법에 어긋나는 행위"라고 가세했다.

김 의원은 "공개와 신중론을 동시에 해야 한다"며 확인한 신천지 개입 정황은 공개하되, 아직 검증하지 않은 의혹과 증언은 추가 확인을 거쳐야 한다고 주장했다. 김 의원은 그러면서 "종교단체의 정치 개입은 민주당뿐 아니라 국민의힘에도 해당하는 문제"라며 여야가 함께 재발 방지와 정치 개입 차단 대책에 머리를 맞댈 필요가 있다고 했다.

한편 당내에서는 TF 조사 결과에 대한 추가 설명과 확인된 사실의 공개가 필요하다는 목소리도 나왔다. 박주민 의원은 이날 SBS 라디오에서 김 대표가 의원총회에서 공개적으로 사과한 데 대해 "큰 의미가 있다"면서도 "사과를 했음에도 불구하고 몇몇 분들은 뭔가 더 있는 것처럼 또 얘기를 한다"며 논란을 정리할 필요가 있다고 밝혔다.

박 의원은 도리어 김 대표가 '3자 비밀연합이 없다'고 판단한 근거에 "추가적인 설명이 돼야 한다"고 지적했다. 김 대표가 3자 비밀연합의 실체가 없다고 인정했음에도 일부 의원들이 추가 의혹을 제기하는 만큼, 그 판단 근거를 명확하게 설명해야 한다는 취지다. 박 의원은 이를 위해 "당내에서 대화가 가능한 인사들이 양측을 만나 정치적으로 갈등을 수습할 필요가 있다"고 강조했다.

민주당은 이날 의원총회를 열었지만 "오늘 신천지 관련 이야기는 없었다"고 김성회 원내대변인이 의총 직후 기자들에게 전했다.