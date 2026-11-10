경북교육청, IB 교육 성과 공유…탐구·성찰 중심 수업 혁신 확산

경북교육청이 국제 바칼로레아(IB) 교육의 학교별 운영 성과를 공유하고, 탐구와 성찰을 중심으로 한 수업·평가 혁신을 경북교육 전반으로 확산하기 위한 협력체계 강화에 나섰다.

경북교육청은 지난 9일 스탠포드호텔안동에서 도내 IB 학교 관계자 70여 명이 참석한 가운데 ‘2026 경북형 IB 학교 라운드테이블’을 개최했다고 밝혔다.

‘I be Growing Beyond! 함께 여는 새로운 미래’를 주제로 열린 이번 행사는 경북형 IB 교육의 운영 경험과 성과를 나누고, 학교 간 소통과 협력을 통해 지속 가능한 발전 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

행사는 학교별 IB 운영 우수사례 발표와 교육 현장의 고민을 나누는 토크, 소그룹 대화 등으로 진행됐다.

먼저 ‘우리 학교 IB 이야기’에서는 각 학교가 추진해 온 특색 있는 교육활동이 소개됐다. 참석자들은 학생 스스로 질문하고 답을 찾아가는 탐구 중심 수업과 사고력을 높이는 평가 방식, 교사와 학생 등 학교 구성원들이 함께 성장해 온 과정을 공유했다.

특히 IB 교육 도입 이후 수업과 평가 방식에 나타난 변화를 살펴보고, 운영 과정에서 겪은 어려움과 이를 해결하기 위한 현장의 실천 경험을 나누는 데 중점을 뒀다.

이어진 토크와 소그룹 대화에서는 학교별 IB 운영 과정에서 나타나는 다양한 과제와 개선 방안을 논의했다. 학교급과 운영 단계가 서로 다른 학교들이 각자의 경험과 노하우를 공유하면서 개별 학교의 성과를 지역 전체의 교육적 성장으로 연결하기 위한 협력 방안도 모색했다.

경북교육청은 지난해부터 경북형 IB 교육을 본격적으로 추진하고 있다. 현재 국제 바칼로레아 인증학교인 IB 월드스쿨 2개교를 운영하는 등 학교 현장의 자발적인 참여를 바탕으로 교육 기반을 점차 확대하고 있다.

IB 교육은 학생들이 정해진 지식을 습득하는 데 그치지 않고 스스로 질문을 만들고 탐구하며, 배운 내용을 실제 상황에 적용하고 성찰하는 과정을 중시한다. 경북교육청은 이러한 교육 방식이 학생들의 사고력과 문제 해결 능력, 자기주도적 학습 역량을 높이는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

앞으로도 IB 교육의 핵심 요소인 탐구·행동·성찰을 일반학교의 수업과 평가 혁신으로 확산하고, 학교 간 교류와 협력을 통해 경북형 미래교육 모델을 발전시켜 나갈 계획이다.

임종식 교육감은 “IB 교육의 진정한 가치는 인증 자체가 아니라 학생의 배움과 교실의 변화를 만들어 가는 데 있다”며 “학교마다 쌓아 온 경험과 실천이 서로 연결돼 경북교육 전체의 성장으로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.