삼양·하림 품은 '라면 수도' 익산시…"지역경제·원도심 관광 대안 없을까?"

전북자치도 익산시는 단순히 '라면'을 소비하는 도시가 아니다.

이곳에는 삼양식품과 하림이라는 라면 제조사 2곳의 생산기반을 모두 갖춘 지역이다.

라면 제조시설 외에 식품산업 연구·개발 기반(국가식품클러스터)과 식품기업 지원시설, 보글하우수 등을 보유한 'K-라면'의 본방이자 '한국의 라면수도'이다.

1971년 삼양식품 익산공장이 준공됐고 하림은 익산 퍼스트키친에서 '더미식 장인라면' 등을 생산하며 공장 공정을 둘러보는 '푸드로드투어'도 운영하고 있다.

어디 이뿐이랴? 2024년 11월 익산역 앞 문화예술의 거리에 라면을 주제로 한 복합문화공간 '보글하우스'가 문을 열었다.

▲2024년 11월 익산역 앞 문화예술의 거리에 라면을 주제로 한 복합문화공간 '보글하우스'가 문을 열었다. ⓒ익산시

▲보글하우스 찾는 외국인들 ⓒ익산시

개관 1년 7개월 만에 누적 관람객 40만 명을 넘기며 원도심 관광의 핵심 명소로 자리 잡았다.

'보글하우스'는 단순한 라면 전시관이나 홍보관이 아니라 익산이 가진 라면산업의 역사와 브랜드, 음식문화, 체험관광을 하나로 연결한 'K-라면 테마 복합문화공간'이다.

지상 3층의 '보글하우스'는 1층에서 라면 역사와 문화를 전시하고 있다. 일종의 라면 카이빙, 라카이빙(Ra-chiving)도 볼 수 있다.

2층으로 올라가면 라면 브랜드와 취향을 체험할 수 있으며 3층에서는 라면 조리 체험이 가능하다.

익산역 앞 문화예술의 거리 내 여행자라운지 전시실에서는 이달 29일까지 라면의 역사와 서민문화를 조명하는 'K-라면과 구공탄' 순회전시를 선보인다.

▲익산역 앞 문화예술의 거리 내 여행자라운지 전시실에서는 이달 29일까지 라면의 역사와 서민문화를 조명하는 'K-라면과 구공탄' 순회전시를 선보인다. ⓒ익산시

한국의 '식품수도'로 잘 알려진 익산시가 라면과 관련한 다양한 기반을 확보하고 있음에도 이를 기반으로 하는 축제나 산업화 콘텐츠는 아쉬움이 많이 익산시의회 차원에서 방안모색에 나섰다.

이중연 익산시의회 기획행정위원회 의원(비례대표)은 지난 8일 경북 구미시 구미역 일원에서 열린 '2026 구미라면축제' 현장을 찾아 축제 운영 방식과 프로그램 구성, 방문객 편의시설 등을 살펴보았다.

라면산업 기반을 갖춘 익산에 접목할 수 있는 방안 모색의 첫발을 뗐다는 분석이다.

▲이중연 익산시의원은 현장을 직접 돌며 라면 레스토랑과 '갓 튀긴 라면' 등 축제를 대표하는 프로그램을 차례로 살펴보고 방문객 동선과 안전 관리, 지역 상권과의 연계 방식 등을 꼼꼼히 확인했다. ⓒ익산시의회

구미라면축제는 국내 최대 라면 생산기지인 농심 구미공장이 지역에 자리잡은 점에 착안해 2022년 처음 막을 올린 먹거리 축제다.

첫해 1만명 수준이던 방문객이 지난해에는 약 35만명까지 늘면서 불과 몇 해 만에 전국적 관심을 받는 축제로 성장했다는 평가를 받고 있다.

올해 축제는 11월 6일부터 8일까지 사흘간 이어졌는데 경제적 성과가 대단했다. 갓 튀긴 라면 판매액만 개막 후 이틀간 5억500만 원에 달했고 라면 레스토랑 판매량은 7만 그릇을 훌쩍 뛰어넘었다.

지난해 사흘간 판매액 3억6000만원을 단 이틀 만에 넘어서는 등 선풍적인 인기를 끌었다.

가장 주목할 만한 변화는 지역농업과 라면산업의 결합이다. 구미산 밀 100%를 활용한 공동브랜드 '구미밀가리'를 사용해 지역 특화 상품인 '구미라면축제면' 20만 봉지를 출시한 것이다.

단순히 유명 라면을 판매하는 축제에서 벗어나 지역 농산물을 활용한 특산품 축제로 발전해 가고 있다는 분석이다.

이중연 익산시의원은 현장을 직접 돌며 라면 레스토랑과 '갓 튀긴 라면' 등 축제를 대표하는 프로그램을 차례로 살펴보고 방문객 동선과 안전 관리, 지역 상권과의 연계 방식 등을 꼼꼼히 확인했다.

▲익산에서 매년 열린 '푸드페스타'에서 펼쳐진 라면 경진대회 모습 ⓒ

▲이중연 익산시의원의 구미라면축제 벤치마킹 ⓒ익산시의회

이중연 의원은 "구미 라면축제를 통해 지역 자원이 곧 축제 콘텐츠가 될 수 있음을 깨닫게 됐다"며 "익산에도 삼양식품 익산공장과 하림 퍼스트키친, 보글하우스라는 좋은 기반이 있는 만큼 라면을 매개로 한 콘텐츠를 더 키워갈 여지가 충분하다고 느꼈다"고 덧붙였다.

이중연 의원은 "구미사례 가운데 익산 실정에 맞게 적용할 수 있는 부분이 무엇인지 따져볼 것"이라며 "나아가 보글하우스와 원도심 관광, 지역기업과의 협력까지 아우르는 연계방안을 의회 차원에서도 지속적으로 살펴보겠다"고 말했다.

'라면' 기반을 갖추고도 '라면축제'가 없는 익산의 행정과 의회가 어떤 협력을 통해 새로운 라면 콘텐츠를 만들어 낼 수 있을지 주목된다.