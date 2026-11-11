밤에 걷기 불안한 익산 '원광대 대학로'…가로등 설치 등 안전환경 '다급'

전북자치도 익산시의 이리북일초등학교 정문에서 프리마트까지 대학로 약 420m 구간은 대학생과 초등학생 등 지역주민의 이동이 잦고 차량 통행도 많아 야간 보행환경 개선이 필요한 곳이다.

조명시설 정비로 통행불편과 안전사고 위험을 줄이고 쾌적한 거리환경을 조성할 경우 대학로 상권 활성화에도 기여할 것으로 기대된다.

이곳에 경관가로등을 설치하고 노후 보안등을 교체하는 사업이 시급한 이유이다.

▲강경숙 익산시의원이 원광대 대학로 환경개선 등 현장 의정활동에 나선 모습 ⓒ익산시의회

익산시의회가 총 사업비 2억원 규모의 이 사업을 2027년에 완공하기 위해 특별교부세를 확보하는 데 주력하고 있다.

강경숙 익산시의원(신동·영등2동·오산면)이 원광대 대학로의 안전한 보행환경 조성과 지역상권 활성화를 위해 도로조명 정비사업추진에 힘을 쏟고 있다.

강 의원은 그동안 원광대 남문 스쿨버스 간이승강장 조성을 위한 간담회를 개최하고 관계기관과 협의를 이어오는 등 대학로 접근성 개선에도 힘써왔다.

통학편의 증진과 가로환경 정비를 연계해 대학과 지역상권이 함께 활력을 찾을 수 있도록 묘안 마련에 바쁜 의정활동을 이어가고 있다.

강경숙 의원은 "대학로는 학생과 주민이 함께 이용하는 생활·문화 공간"이라며 "이번 조명 정비사업으로 야간 통행위험을 해소하고 안심하고 걸을 수 있는 거리가 되도록 예산확보와 사업추진 과정을 꼼꼼히 살피겠다"고 밝혔다.

그는 이어 "앞으로도 주민 생활 속 불편사항을 세심히 챙기고, 대학로와 지역상권에 활기를 더할 수 있는 환경 개선 방안을 지속적으로 모색하겠다"고 덧붙였다.