새만금 '환경생태단지' 위협하는 '큰금계국'…"제거 속도보다 확산 속도가 더 빨라"

북아메리카 원산의 국화과 여러해살이풀인 '큰금계국'이 전북자치도 부안군에 있는 새만금 환경생태용지를 위협하고 있다.

11일 새만금 환경생태단지관리단과 종합식품기업 (주)하림에 따르면 높이 약 30~100cm에 줄기 끝 노란색 꽃이 피는 '큰금계국'의 개화 시기는 5~8월로 종자와 뿌리줄기를 통해 번식하며 군락을 형성한다.

번식력이 워낙 강하고 주변 식물과의 경쟁을 통해 자생식물의 생육 공간을 잠식할 우려가 있어 확산을 방지하기 위해 개화·결실 전 제거와 지속적인 모니터링이 필요하다.

새만금 환경생태단지 전체 면적은 0.79㎢로 약 23만 9000평에 달하며 이 중에서 외래종 조사 면적의 약 10% 정도가 큰금계국으로 분포해 있는 것으로 알려졌다.

▲하림 임직원들이 새만금환경생태단지 내에서 토종 식생을 위협하는 생태계 교란종인 큰금계국의 뿌리를 삽으로 파내며 제거 작업에 집중하고 있다. ⓒ(주)하림

관리단 직원들이 매일 외래종 식물을 제거하고 있지만 그 속도보다 번지는 속도가 더 빨라 제거 작업에 애를 먹고 있다는 하소연이다.

전문가들은 '큰금계국'이 높은 번식력과 군락 형성 능력을 바탕으로 토종 식물의 생육 공간을 잠식할 수 있으며 장기적으로 식물 종 다양성과 생태계 안정성에 부정적인 영향을 줄 가능성이 많다고 지적하고 있다.

천홍래 새만금환경생태단지관리단 환경생태과장은 "토종식물의 서식지를 위협하는 외래식물의 확산을 막고 생태계의 건강성을 회복하기 위해서는 지속적인 관리와 관심이 필요하다"고 말했다.

(주)하림은 지난 10일 새만금 환경생태단지에서 생태계 교란종인 '큰금계국'을 제거하는 환경정화 봉사활동을 전개했다.

이번 행사는 하림(대표이사 정호석)이 새만금환경생태단지와 체결한 'ESG 활동 상호협약'의 일환으로 마련된 홀해 세 번째 공식 봉사활동이다. 단지 내 고유 식생의 서식 환경을 보호하고 생태계 생물다양성을 보전하기 위해 기획됐다.

현장에는 하림 임직원 30명을 비롯해 새만금 환경생태단지 직원과 관계자 등 총 70여 명이 참여해 교란종 제거에 힘을 모았다.

참가자들은 단지 일대를 돌며 왕성한 번식력으로 토종 식물의 서식 공간을 잠식하고 고유 생태계를 교란하는 외래식물인 '큰금계국'을 집중적으로 뿌리째 굴착해 마대에 담아 수거했다.

▲하림 사랑나눔봉사단원들이 새만금환경생태단지 일대에서 굴착한 큰금계국을 마대에 수거하며 구슬땀을 흘리고 있다. ⓒ(주)하림

국화과 외래식물인 큰금계국은 번식력과 적응력이 뛰어나 방치할 경우 군락을 이뤄 자생식물의 생육을 방해하고 지역 생물다양성을 저해하는 대표적인 생태계 교란종이다.

하림 사랑나눔봉사단과 단지 관계자들은 씨앗 확산과 재발아를 원천 차단하기 위해 지상부와 함께 뿌리를 통째로 뽑아내는 정밀 제거 작업을 진행했다.

새만금 환경생태단지는 야생 동식물의 주요 서식처이자 지역의 핵심 탄소 흡수원 역할을 담당하는 생태 거점이다.