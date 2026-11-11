고창과 부안 일대 세계지질공원, 재검증 통과…세계지질공원 인증 자격 4년 더 유지

전북 서해안 '고창 갯벌' 등 세계지질공원이 유네스코의 첫 재검증 평가를 통과하면서 세계지질공원 인증 자격을 4년 더 유지하게 됐다.

전북특별자치도는 지난 2일 부터 4일 까지 프랑스 파리 유네스코 본부에서 열린 제11차 유네스코 세계지질공원 이사회에서 전북 서해안 세계지질공원 재검증안이 만장일치로 가결됐다고 11일 밝혔다.

전북 서해안 세계지질공원은 고창과 부안 일원에 걸쳐 있는 국내 최초의 해안형 세계지질공원으로, 지난 2023년 5월 유네스코 인증을 획득했다. 채석강과 적벽강, 운곡습지, 병바위 등 32개 지질명소를 보유하고 있으며, 전체 면적은 1,892.5㎢에 달한다.

▲부안 솔섬 ⓒ전북도

유네스코 세계지질공원은 4년마다 운영 실적과 지질자원 보전·활용 현황 등을 종합적으로 평가해 인증 유지 여부를 결정한다. 이번 심의에서 전북 서해안 세계지질공원은 4년간 자격을 유지하는 '그린(Green)' 등급을 받았다.

이에 따라 기존 인증기간이 종료되는 2027년 5월부터 2031년 5월까지 세계지질공원 자격을 유지하고, 유네스코 세계지질공원 브랜드를 지속적으로 활용할 수 있게 됐다.

이번 평가에서는 지질탐방로와 안내시설 등 지질자원 보전·활용 기반을 꾸준히 확충하고, 지질·생태·인문 자원을 연계한 교육 및 탐방 프로그램을 운영해 온 점이 긍정적인 평가를 받았다.

특히 체계적인 운영·관리와 주민소득 창출을 위한 다양한 체험 프로그램 개발 등 지역사회와 연계한 지속 가능한 발전 노력이 인정됐다.

전북특별자치도는 이번 재검증을 계기로 2027년부터 말도와 선유도 등 고군산군도 일원까지 세계지질공원 인증 구역 확대를 추진하고, 신규 탐방 프로그램을 개발해 체류형 생태관광 활성화와 지역경제 발전으로 이어갈 계획이다.

국제교류도 강화한다. 도는 말레이시아, 중국, 인도네시아 등 업무협약을 체결한 해외 세계지질공원과 운영 사례를 공유하고, 공동 학술조사와 전문인력 역량 강화 등을 통해 국제 협력체계를 확대해 나갈 방침이다.

이순택 전북특별자치도 환경산림국장은 “고군산군도까지 인증 구역을 확대하고 다양한 탐방 프로그램을 개발해 전북 서해안의 우수한 지질자원이 지역의 성장동력으로 이어질 수 있도록 하겠다”며 “해외 세계지질공원과의 교류도 강화해 전북 서해안 세계지질공원이 국제적인 지질관광지로 발전할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.