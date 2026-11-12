이홍기 거창군수, 광주과학기술원에 간 까닭은?

이홍기 경남 거창군수가 광주과학기술원(GIST)을 방문해 AI·드론·로봇산업 육성 방안을 논의했다.

이 군수는 11일 "이번 방문은 정부의 호남권 반도체 산업 거점 조성에 따른 파급효과를 거창까지 연결하고 지역이 담당할 수 있는 산업적·생활적 역할과 협력 가능성을 찾기 위해서 였다"고 밝혔다.

즉 향후 달빛철도 계획 노선에 포함된 지리적 강점을 바탕으로 초광역 협력의 가능성을 모색했다는 것.

▲이홍기 거창군수가 광주과학기술원(GIST)을 방문해 AI·드론·로봇 산업 육성방안을 논의하고 있다. ⓒ거창군

이 군수는 "이번 면담을 계기로 지역 대학과 기업이 참여하는 공동 연구 및 실무교육 과제를 발굴하고 광주과학기술원(GIST)과의 후속 협의를 통해 실질적인 협력사업으로 발전시켜 나갈 방침이다"고 말했다.

그러면서 "AI·드론·로봇 산업을 미래 성장동력으로 육성하기 위한 기반 마련에도 속도를 낼 것"이라고 의미를 부여했다.

이홍기 군수는 "산업의 성장에는 기업이 활동할 공간뿐만 아니라 사람이 머물고 생활할 수 있는 기반도 함께 필요하다"고 하면서 "거창이 가진 교통망과 정주 여건을 강점으로 살려 호남권 반도체 산업 성장의 기회를 지역 발전으로 연결할 수 있도록 선제적으로 준비하겠다"고 강조했다.