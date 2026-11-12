사천 대포·미룡, 어촌뉴딜3.0 사업 선정...총 93억원 투입

경남 사천시는 해양수산부가 주관한 '2027년 어촌뉴딜3.0 사업(어촌회복형)' 공모에서 대포·미룡 생활권이 최종 사업 대상지로 선정됐다고 10일 밝혔다.

시는 총사업비 93억 원을 투입해 어촌의 생활·경제 기반을 정비하고 주민 정주 여건을 개선할 계획이다.

박동식 사천시장은 "주민 소통과 공동체 활동의 거점이 될 어촌연대스테이션을 조성한다"며 "주민복합문화 공간이자 소득 기반 역할을 할 지역자원활성화센터도 신축해 주민들이 교류하고 지역의 자원을 활용할 수 있는 기반을 마련할 예정이다"고 말했다.

▲사천시 대포·미룡 어촌뉴딜3.0 사업 선정. ⓒ사천시

박 시장은 또 "해상펜션 등 체류공간을 새롭게 단장해 방문객이 머물 수 있는 여건도 갖출 계획이다"면서 "어항의 안전과 이용 여건을 개선하는데 부잔교와 어항 안전시설을 설치해 어업인의 조업환경을 보강하는 것은 물론 방파제를 정비하고 물양장을 확장한다"고 덧붙였다.

그러면서 "청년과 귀어 인력의 유입·지역 활력 증진으로 이어지기를 기대하고 있다"고 했다.

박동식 시장은 "이번 사업 선정은 대포·미룡 생활권 주민들과 시가 함께 노력해 일궈낸 값진 결실이다"고 하면서 "노후 어항의 안전 기반을 확충하고 주민과 방문객이 함께 이용할 수 있는 생활거점을 만들어 주민 삶의 질을 높이고 활력 넘치는 어촌마을을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.