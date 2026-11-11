이경재 창녕도의원 "해양쓰레기 시설 부실 운영 심각"

"해양쓰레기 처리시설의 실질적인 운영 개선 방안을 마련해야 합니다."

이경재 경남도의회(농해양수산위원장·국민의힘·창녕1)이 10일 해양수산국 행정사무감사에서 이같이 지적했다.

이 의원은 "통영 해양쓰레기 전처리시설은 2020년 당시 하루 40톤 처리 규모로 지방재정 투자심사를 통과한 시설이 실제로는 하루 15톤 규모로 축소됐지만 사업비 150억원은 그대로 투입됐다"며 "처리용량이 62.5%나 줄어든 만큼 누가·언제·어떤 이유로 사업계획을 변경했는지 명확히 밝혀야 한다"고 직격했다.

▲이경재 경남도의원. ⓒ이경재도의원실

이 의원은 또 "시설은 당초 계획보다 3년 6개월가량 늦은 올해 6월에야 가동을 시작했지만, 6월부터 9월까지 넉 달간 처리량은 119톤으로 하루 평균 1톤 남짓에 불과하다"면서 "설계용량의 7% 수준에 그치는 것은 막대한 예산을 투입한 시설의 운영 효율성 측면에서 심각하게 살펴봐야 할 문제다"고 밝혔다.

그러면서 "도내 해양쓰레기를 시설로 반입할 수 있도록 시·군 간 협력체계를 마련하고 PVC 코팅사 등 처리하지 못하는 폐기물에 대한 대책도 세워야 한다"고 강조했다.

이경재 의원은 "150억 원이 투입된 전국 첫 해양쓰레기 자원화 시설이 당초 계획에 맞게 제 기능을 할 수 있도록 사업 축소 경위를 명확히 밝히고 실질적인 운영 개선 방안을 마련해야 한다"고 촉구했다.