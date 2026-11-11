김제 남북로 일원, '사람 중심' 안전거리로 탈바꿈…국비 30억 확보

▲김제시 행정안전부 주관‘2027년 생활권 보행환경 종합정비사업’ 공모 최종 선정ⓒ김제시

전북자치도 김제시 남북로 일원이 보행 위험 지역이라는 오명을 벗고 안전하고 쾌적한 보행자 중심 거리로 새롭게 태어난다.

김제시는 행정안전부가 주관하는 ‘2027년 생활권 보행환경 종합정비사업’ 공모에 최종 선정돼 국비 30억 원을 확보했다고 밝혔다.

이에 따라 시는 확보한 국비를 포함해 총 60억 원의 사업비를 투입 전통시장과 상가 통학로가 밀집한 남북로 일원 1.5km 구간의 보행 환경을 대대적으로 개선할 계획이다.

사업 대상지인 남북로 일원은 최근 3년간 발생한 보행자 사고 23건 중 19건(82.6%)이 60대 이상 고령자에게 집중될 만큼 보행 안전 확보가 시급했던 구역이다.

이번 공모 선정의 이면에는 사업 초기 단계부터 평가 전 과정을 진두지휘한 조용완 도시과장의 적극 행정이 큰 몫을 했다.

조 과장은 강한 추진 의지로 현장을 직접 점검하고 현장실사 컨설팅 의견을 반영해 사업 계획을 전면 재검토·보완했다.

특히 구간별 특성에 맞춘 도로구조 조정안을 직접 다듬으며 사업 계획의 완성도를 끌어올렸다.

구체적인 정비 계획안에 따라 남북로 구간은 단계별로 정비된다.

◇남북로 1구간(시청회전사거리~구산사거리)=보도와 차도를 명확히 구분해 연속적인 보행 공간을 확보하고 전선 지중화 사업과 연계해 보행 방해 시설물을 철거한다. 또한 구산사거리 회전교차로 개선 차량 속도 저감시설 범죄예방시설 보행약자 편의시설 등 교통안전 시설을 대폭 설치한다.

◇남북로 2구간(구산사거리~새한아파트 사거리)=기존 차로를 조정해 쾌적한 보행 공간과 주차 공간을 동시에 확보한다. 보도 정비 횡단보도 신설과 함께 벤치 및 그늘막 등 시민 이용 편의와 안전성을 높이는 시설을 갖출 예정이다.

정성주 김제시장은 “이번 공모사업 선정은 시민의 보행 안전을 높이고 전통시장과 구도심에 새로운 활력을 불어넣을 뜻깊은 성과”라며 “앞으로 주민 의견을 충분히 반영하여 고령자를 비롯한 모든 시민이 안심하고 걸을 수 있는 거리를 만들고 일상에서 변화를 체감할 수 있도록 사업 추진에 최선을 다하겠다”고 전했다.