강민승 진주도의원 "전문인력 없이 대형 공사 관리했나"

"경남테크노파크 풍력 너셀 테스트베드 구축사업의 토목 전문인력이 왜 없습니까?"
강민승 경남도의원(국민의힘·진주5)은 2026년도 경상남도의회 경제환경위원회 행정사무감사 기간 중 산업국과 경남테크노파크를 대상으로 이같이 지적했다.
강 의원은 "매립지에 수백 톤 규모의 대형 시험장비를 설치하는 난공사를 추진하면서 토목 전문인력 한 명 없이 제대로 된 기술적 검토가 가능했겠느냐"고 질타했다.
강 의원은 "경남TP가 토목설계와 시공의 세부적인 사항까지 직접 확인하기 어려운 상황이었다면 경남도가 전문적인 기술 지원과 검증체계를 마련했어야 한다"며 "사업을 수행기관에 맡겼다는 이유로 관리 책임까지 넘길 수는 없다"고 밝혔다.
강 의원은 또 "지질조사 보고서가 있는데 이를 확인하지 않고 설계를 한다는 것이 말이 되느냐"면서 "설계를 외부 업체에 맡겼다고 해서 우리가 챙겨야 할 의무가 없는 것은 아니지 않느냐"고 말했다.
강민승 의원은 "지금부터 공정을 정확하게 잡아야 하고 예산 확보도 하나하나 세심하게 해야 한다"며 "계약부터 다시 점검하고 구체적인 공정계획과 예산 확보 방안을 마련해야 한다"고 강조했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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