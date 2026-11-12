강민승 진주도의원 "전문인력 없이 대형 공사 관리했나"

"경남테크노파크 풍력 너셀 테스트베드 구축사업의 토목 전문인력이 왜 없습니까?"

강민승 경남도의원(국민의힘·진주5)은 2026년도 경상남도의회 경제환경위원회 행정사무감사 기간 중 산업국과 경남테크노파크를 대상으로 이같이 지적했다.

강 의원은 "매립지에 수백 톤 규모의 대형 시험장비를 설치하는 난공사를 추진하면서 토목 전문인력 한 명 없이 제대로 된 기술적 검토가 가능했겠느냐"고 질타했다.

▲강민승 경남도의원(국민의힘·진주5). ⓒ경상남도의회

강 의원은 "경남TP가 토목설계와 시공의 세부적인 사항까지 직접 확인하기 어려운 상황이었다면 경남도가 전문적인 기술 지원과 검증체계를 마련했어야 한다"며 "사업을 수행기관에 맡겼다는 이유로 관리 책임까지 넘길 수는 없다"고 밝혔다.

강 의원은 또 "지질조사 보고서가 있는데 이를 확인하지 않고 설계를 한다는 것이 말이 되느냐"면서 "설계를 외부 업체에 맡겼다고 해서 우리가 챙겨야 할 의무가 없는 것은 아니지 않느냐"고 말했다.

강민승 의원은 "지금부터 공정을 정확하게 잡아야 하고 예산 확보도 하나하나 세심하게 해야 한다"며 "계약부터 다시 점검하고 구체적인 공정계획과 예산 확보 방안을 마련해야 한다"고 강조했다.