13일 밤 김제시중앙시장으로 오세요… 제2회 달빛장터’ 개최

▲김제시는 오는 13일 ‘제2회 김제중앙시장 달빛장터’ 개최 ⓒ김제시

전북자치도 김제시가 전통시장에 활력을 불어넣고 시민과 방문객들에게 특별한 추억을 선사하기 위한 야간 먹거리 축제를 연다.

김제시는 오는 13일 오후 4시부터 9시까지 김제중앙시장 일원(박약국~김제초 거리)에서 ‘제2회 김제중앙시장 달빛장터’를 개최한다고 밝혔다.

지난해 첫 성공적 개최에 이어 두 번째로 열리는 이번 행사는 다채로운 먹거리와 풍성한 문화공연으로 꾸며진다.

이번 달빛장터에는 전통시장 먹거리와 분식 카페 디저트 등 총 20여 개의 판매부스가 참여해 다채로운 먹거리를 선보인다.

주요 메뉴로는 보쌈 육전 파전 닭꼬치 양꼬치 홍어회무침 두부김치 새우튀김을 비롯해 지역 특색을 살린 봉남·울금막걸리가 준비된다. 또한 떡볶이 크림떡볶이 피자 찹쌀호떡 와플 호두과자 등 온 가족이 함께 즐길 수 있는 간식류와 함께 우동 어묵, 홍합탕 등 쌀쌀한 11월 밤의 추위를 녹여줄 윈터푸드도 마련돼 방문객들의 입맛을 사로잡을 예정이다.

먹거리와 함께 다채로운 볼거리와 즐길 거리도 마련된다. 현장에서는 색소폰 연주를 시작으로 K-팝 댄스, 퍼포먼스 DJ 공연 등 화려한 무대가 펼쳐진다.

특히 시장 입구에서는 방문객들의 즉석 신청곡을 들려주는 ‘보이는 라디오 DJ 박스’를 운영해 소통형 축제로 꾸미며 현장 영수증 이벤트도 진행해 재미를 더할 계획이다.

정성주 김제시장은 “김제중앙시장 달빛장터가 상인과 시민이 함께하는 따뜻한 전통시장 야시장 먹거리 축제로 자리 잡기를 기대한다”며 “앞으로도 전통시장과 지역 상권에 활력을 더하고 시민과 방문객이 계속해서 찾는 대표 축제로 발전시켜 나가겠다”고 전했다.