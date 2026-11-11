대전시·민주당 대전시당, 내년 국비 확보 총력전

▲국회의원회관에서 열린 대전시·더불어민주당 대전시당 시정현안 간담회에서 참석자들이 손을 잡고 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽부터) 박정현·장철민 ·황정아·장종태 ·허태정 대전시장, 박범계·조승래·박용갑 의원 ⓒ대전시

대전시가 내년도 국비확보를 위해 지역 정치권과 공동 대응에 나섰다.

대전시는 11일 국회의원회관에서 더불어민주당 대전시당과 예산정책협의회를 열고 2027년도 정부 예산안 국회 심의에 따른 주요 사업의 국비 반영과 증액 방안을 논의했다.

이날 협의회에는 허태정 대전시장과 장종태 민주당 대전시당위원장을 비롯해 지역 국회의원과 당 관계자 등 40여명이 참석했다.

시는 정부 예산안에 반영되지 않았거나 예산이 부족한 국비사업 13건과 지역 현안 11건 등 총 24건에 대한 지원을 요청했다.

주요 건의사업은 국가반도체연구소 구축 연구용역비 5억원, 온통대전 연계 AI플랫폼 구축비 50억원, 국립미술품 수장보존센터 건립비 23억원, 도심융합특구 앵커시설 건축 기획용역비 5억원, 외삼~유성 복합터미널 BRT 연결도로 건설비 11억원 등이다.

제2차 공공기관 지방이전에 따른 대전 유치와 글로벌 AI 허브 조성, 제5차 국가철도망 구축계획 반영 등 주요 현안에 대한 정치권의 협조도 요청했다.

허 시장은 “대전의 미래 성장과 시민 삶에 필요한 사업 예산을 충분히 확보할 수 있도록 힘을 모아야 할 때”라며 “지역 국회의원들이 국비 확보와 현안 해결에 적극 나서 달라”고 당부했다.

이어 “국가반도체연구소와 글로벌 AI 허브 등 핵심 사업이 차질 없이 추진되도록 관계부처와 긴밀히 협의하고 사업별 대응논리를 강화하겠다”고 밝혔다.

장 위원장은 “공공기관 이전과 국가반도체연구소 구축, 국립미술품 수장보존센터 건립 등 핵심 사업의 예산 확보에 총력을 다하겠다”며 “원팀 대전으로 실질적인 성과를 내겠다”고 말했다.

한편 허 시장은 협의회 직후 권칠승 민주당 정책위의장과 국회 예산결산특별위원회 위원들을 잇달아 만나 주요 사업의 국비 반영을 건의했다.

대전시는 국회 예산 심의가 마무리될 때까지 지역 정치권 및 관계부처와 협력 체계를 유지할 방침이다.