대전 동구, 민주당 지역위원회와 정책협의…현안사업 지원 요청

▲대전 동구와 더불어민주당 대전시당 동구지역위원회가 10일 구청 대회의실에서 자치분권 정책협의회를 열고 주요 현안을 논의하고 있다 ⓒ대전 동구

대전 동구가 지역현안 해결을 위해 정치권과 협력 강화에 나섰다.

동구는 지난 10일 구청 대회의실에서 더불어민주당 대전시당 동굳이역위원회와 ‘동굳이역자치분권 정책협의회’를 개최했다.

협의회에는 황인호 동구청장과 백병일 부구청장, 장철민 국회의원, 성용순 동구의회 의장 및 구의원, 관계공무원 등이 참석했다.

이날 참석자들은 대전역세권 재정비촉진지구 기회발전 특구 지정과 제2차 공공기관 동구 이전 유치, 노후 행정복지센터 6곳 복합·일괄 신축, 대전역세권 복합2구역 개발 조속 추진 등 21개 현안사업을 논의했다.

대청호 일원 체류형 민박 허용을 위한 규제 완화와 사회복무요원 인건비 국가 부담 등 2건의 제도개선 과제도 협의했다.

동구는 주요사업의 원활한 추진을 위해 국·시비 확보와 관련 제도개선에 대한 당 차원의 지원을 요청했다.

황 구청장은 “지역현안 해결을 위해서는 행정과 정치권의 긴밀한 소통과 협력이 중요하다”며 “논의한 사업들이 실질적인 지역발전 성과로 이어질 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 부탁드린다”고 말했다.

장 의원은 “동구 발전을 위해 지역현안에 대한 공동인식과 협력이 중요하다”며 “주요사업이 원활하게 추진될 수 있도록 적극 협력하겠다”고 밝혔다.