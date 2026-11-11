이원택 전북지사 “'돌멩이' 하나로는 파도 못 일으켜”…이틀 만에 다시 ‘속도전’ 강조

이원택 전북특별자치도지사가 “돌멩이 하나로는 파도를 일으킬 수 없다”며 도정 전 분야의 과감하고 동시다발적인 속도전을 강조했다. 지난 9일 간부회의에서 성장동력 확보를 위한 정책 추진 속도를 높이라고 주문한 데 이어 이틀 만이다.

이 지사는 11일 자신의 페이스북에 “도정 전 분야에서 과감하고 동시다발적인 속도전으로 변화를 이끌어야 한다”고 밝혔다.

짧은 글이지만 특정 사업이나 일부 부서의 성과를 넘어 도정 전반의 추진 속도와 변화의 폭을 함께 높여야 한다는 주문으로 읽힌다.

이 지사는 앞서 9일 오전 생중계된 간부회의에서도 이재명 정부 임기를 전북의 성장 기반을 마련할 중요한 기회로 규정하면서 “정부가 주는 선물에만 기대고 있을 수는 없다”고 강조했다.

당시 수소·재생에너지, 피지컬 AI·로봇, 반도체 소재·부품, 농생명·바이오 등을 거론하며 정부 지원을 구체적인 사업과 예산으로 연결할 준비가 충분한지 간부들에게 따져 물었다.

특히 “조금 시범사업을 해보고 단계적으로 확산하는 접근으로 무엇을 이룰 수 있는지 생각해봐야 한다”며 내년 3~4월까지 비전과 정책을 발굴해 내후년 국가예산에 반영할 준비를 하라고 요구했다. 기업·전문가 협의와 연구용역 등 필요한 절차도 서둘러 달라고 주문했다.

이번 페이스북의 ‘돌멩이’ 비유도 간부회의 발언과 맞닿아 있다. 이 지사는 당시 지역기업 지원 방식을 두고 “큰 호숫가에 돌멩이 한두 개를 던져서 어떤 변화가 있겠느냐”며 “필요하면 예산 공세를 통해서라도 기업들이 성장할 전환점을 만들어야 한다”고 강조한 바 있다.

전력망과 해상풍력 기반시설, 미래 산업용수 확보 등 산업 성장의 기반을 갖추는 일에도 선제적인 대응을 지시했다. 개별 사업 발굴과 함께 이를 뒷받침할 기반시설 준비도 속도를 내야 한다는 취지다.

이 지사는 대형 사업 발굴을 전담 조직에만 맡기지 말고 실·국장이 직접 책임지고 성장동력 확보 전략을 세울 것도 강조했다.

간부회의에서 사업·예산 준비 시한과 실·국장의 책임을 제시한 이 지사가 이번에는 ‘도정 전 분야’와 ‘동시다발적인 변화’를 내세우면서 공직사회를 향한 실행 주문을 거듭한 셈이다.