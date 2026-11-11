경기도-민주 경기도당, 2027년도 민생예산 확보 협력 다져

경기도와 더불어민주당 경기도당이 경기도의 재정위기 극복과 2027년도 민생예산 확보를 위해 협력하기로 했다.

도는 지난 10일 저녁 국회 인근에서 ‘예산협력 간담회’를 열고 지방재정 확충과 민생 중심 예산 편성 방안을 논의했다고 11일 밝혔다.

▲‘예산협력 간담회’ 참석자들 기념촬영 ⓒ경기도

이번 간담회에는 추미애 경기도지사와 서영석 더불어민주당 경기도당 위원장을 비롯해 소속 국회의원과 원외 지역위원장 등 38명이 참석했다.

추 지사는 간담회에서 경기도의 재정위기 실태와 구조적 한계를 설명하고, 위기 극복을 위한 지방세제 개편 등 당 차원의 지원을 요청했다.

특히 2027년도 본예산 편성과 관련해 생명·안전과 취약계층 관련 예산을 최우선으로 반영하겠다는 방침을 밝혔다.

서 위원장은 경기도가 인구 증가와 초고령사회 진입이라는 복합적인 상황에 놓여 있다며 지역 여건에 맞는 실효성 있는 지방재정 정책 마련의 필요성을 강조했다.

참석자들은 경기도의 민생 중심 예산 편성 방향에 공감하고, 지방재정 분권 강화를 위한 지방세제 개편과 국비 확보에 협력하기로 했다.

한편 도는 조만간 2027년도 본예산안을 경기도의회에 제출하고 주요 예산 편성 방향과 내용을 도민에게 공개할 예정이다.