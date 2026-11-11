대전시교육청, 내년 예산 2조 8624억 편성…올해보다 517억 감소

▲대전시교육청 전경 ⓒ프레시안 DB

대전시교육청이 내년도 예산안으로 2조8624억원을 편성했다.

올해 본예산보다 517억원 줄어든 규모로, 어려운 재정 여건 속에서도 학생 교육활동 지원과 교육환경 개선에 재원을 집중했다.

대전시교육청은 11일 이 같은 내용의 2027년도 교육비특별회계 세입·세출 예산안을 대전시의회에 제출했다고 밝혔다.

세입은 중앙정부이전수입 2조4080억원, 자치단체이전수입 3660억원, 기금전입금 400억원 등이다.

인건비 인상분은 1135억원에 달하지만 보통교부금 증가분은 262억원에 그쳐 세출 구조조정을 통한 재원 확보가 불가피한 상황이다.

시교육청은 미래교육 대응, 공교육 책임 강화, 학생맞춤형 지원, 안전한 학교환경 조성 등 4대 분야에 예산을 집중 배분했다.

미래교육 분야에는 427억원을 투입한다. 학교 무선망 증속과 스마트 단말기 확충 등 디지털 인프라 구축에 169억원, 고교학점제와 외국어·과학·영재 교육, 국제바칼로레아(IB) 프로그램 운영 등에 258억원을 편성했다.

공교육 책임 강화에는 1041억원을 배정했다. 유아교육 운영과 사립유치원 지원 등에 456억원, 기초학력 향상과 예술·체육 교육, 진로·직업 교육 등에 585억원을 투입한다.

학생맞춤형 교육지원에는 3703억원을 편성했다.

특히 무상급식비 단가를 올해보다 15% 인상해 특·광역시 중 최고 수준으로 높이고 학교급식 운영에 1433억원을 반영했다.

유아 무상교육·보육비 지원 대상은 기존 4~5세에서 3세까지 확대하고, 초등 방과후 프로그램 이용 바우처도 4학년까지 늘린다.

이를 위해 유아 무상교육 지원에 1257억원, 초등돌봄·방과후 운영에 389억원, 중·고교 교복지원에 80억원을 배정했다.

학생 마음건강과 학교폭력 예방 등 안전망 구축에 136억원, 저소득층 교육급여와 특수교육 지원에는 347억원을 투입한다.

학교시설 개선과 안전 확보에는 2383억원을 편성했다.

노후 냉난방기 교체에 413억원, 급식실 환기설비 개선에 226억원, 화장실 개선과 장애인 편의시설 확충에 409억원을 투입한다. 노후 냉난방기 교체는 2030년까지 완료할 계획이다.

학교 신설·이전과 교실 증·개축에 1058억원, 내진보강과 침수방지시설 설치 등 안전·공간 혁신 사업에 277억원을 배정했다.

공공요금 인상에 따른 학교 부담을 줄이기 위해 인건비를 제외한 학교 기본운영비도 약 5% 인상했다.

오석진 대전시교육감은 “어려운 재정 여건에서도 교육의 기본을 지키고 미래교육 투자를 이어가는 데 중점을 뒀다”며 “무상급식 단가 인상과 노후시설 개선 등 학생과 학부모가 체감하는 교육환경 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.

이번 예산안은 대전시의회 교육위원회와 예산결산특별위원회 심사를 거쳐 오는 12월 15일 본회의에서 최종 의결될 예정이다.