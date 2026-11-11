경기도, 겨울철 재난안전 종합대책 가동…출퇴근길 사전제설 강화

경기도가 겨울철 대설과 한파에 따른 도민 피해를 줄이기 위해 출퇴근 시간대 사전제설을 강화하고, 인공지능(AI) 기반 재난대응 시스템을 시범 운영하는 등 종합적인 겨울철 재난안전 대책을 추진한다.

11일 도에 따르면 추미애 지사는 이날 경기도청 재난안전제1상황실에서 ‘겨울철 경기도민안전 종합관리대책 점검회의’를 주재하고 대설·한파와 화재 예방, 취약계층 보호 등 분야별 대응 방안을 점검했다.

▲추미애 경기도지사가 '겨울철 경기도민안전 종합관리대책 점검회의'를 주재하고 있다. ⓒ경기도

이날 회의에는 도내 8개 실·국과 경기북부경찰청, 지상작전사령부, 민자도로 사업시행자 등 관계기관이 참석해 겨울철 재난 대응을 위한 협력체계를 논의했다.

도는 특히 지난해 12월 퇴근 시간대 첫눈으로 발생한 교통대란을 되풀이하지 않기 위해 ‘경기안심제설’을 도입한다. 강설 2~3시간 전에 제설제를 미리 살포하고, 강설 예상 시간이 출퇴근 시간대와 겹칠 경우 도 재난안전대책본부가 제설 완료 여부를 직접 확인하는 등 대응체계를 강화할 방침이다.

폭설로 인한 시설물 붕괴와 인명피해를 예방하기 위한 AI 재난대응 시스템도 이달부터 시범 운영한다.

지역별 적설량이 15cm 이상이면 대피 준비, 20cm 이상이면 대피 권고, 25cm 이상이면 대피 명령이 내려지도록 설정했다. 위험 기준에 도달하면 상황실에 경보음과 알림이 자동으로 전달되고, 해당 지역과 주변 CCTV 영상 6개가 함께 송출돼 신속한 현장 확인과 대응이 가능하도록 했다.

한파에 대비한 취약계층 보호 대책도 확대한다. 한파쉼터는 야간·연장 운영을 포함해 지난해보다 981개소 늘어난 8943개소를 운영한다. 저소득 노인과 중증장애인 가구에는 월 5만 원의 난방비를 지원하고, 에너지바우처 지급과 단전·단수 등 빅데이터를 활용한 복지 사각지대 발굴에도 나선다.

겨울철 안전사고 예방을 위한 분야별 대책도 추진한다. 도로살얼음(블랙아이스) 사고 예방을 비롯해 이주노동자 주거 취약시설의 난방·전기시설 점검, 비닐하우스와 축사 등 농축산시설 재해 예방을 강화한다.

화재 예방을 위해서는 대형 재난 위험이 있는 특급·1급 물류시설 473곳의 민관 협력과 자율안전관리를 강화하고, 화재에 취약한 소규모 공장 673곳에는 자동확산소화기 설치를 지원한다. 노후 아파트 등 주거 취약 세대에는 단독경보형 감지기 3만 개를 보급하고, 기상특보와 연계한 특별경계근무도 실시할 계획이다.

추 지사는 “올겨울은 평년보다 기온이 높고 강수량이 많을 것이라는 전망이 있는 만큼 폭설 가능성에 대비해야 한다”며 “한파와 대설은 물론 화재 예방에서도 취약계층이 더욱 두텁게 보호받을 수 있도록 꼼꼼히 준비해 달라”고 당부했다.

이어 “도민의 생명과 안전을 지키는 일은 공직자의 가장 중요한 책무”라며 “31개 시군과 경찰, 소방, 군, 민자도로 운영사 등 관계기관과 협력체계를 강화해 겨울철 재난에 빈틈없이 대응하겠다”고 밝혔다.