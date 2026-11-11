'글로벌 해양수도 부산' 도약…부산시, 유럽 해사·항만·디자인 협력 확대 나서

부산시가 해사·항만·디자인 분야의 국제 협력 확대와 미래 성장 기반 마련을 위해 영국과 독일 주요 도시를 방문해 2028 세계디자인수도 개최 준비에 나선다.

11일 부산시는 오는 18일까지 6박 8일 일정으로 영국 런던과 독일 프랑크푸르트·함부르크를 방문해 해사·항만·디자인 분야의 국제 협력 방안을 논의한다고 밝혔다.

▲부산시청 전경ⓒ프레시안(정대영)

전재수 시장은 현지 시각 11월 12일부터 13일까지 영국 런던에서 런던해사중재인협회, 영국해운회의소, 영국해사법원 등을 방문할 예정이다. 이를통해 오는 2028년 3월 개원 예정인 부산해사국제상사법원과 연계한 해사 전문 법률 서비스 산업 육성 및 국제 해사 분쟁 해결 역량 강화 방안을 모색할 계획이다. 이어 부산 북항 복합형 돔아레나 등 미래형 문화·관광 기반 시설을 구상하기 위해 복합문화시설인 '더 오투(The O2)'를 방문해 시설 운영과 복합문화공간 조성 사례를 살펴볼 계획이다.

오는 14일에는 독일 프랑크푸르트에서 열리는 2028 세계디자인수도(WDC) 공식 인수인계식에 참석하고 프랑크푸르트시장과 세계디자인기구(WDO) 회장 및 차기 회장 등 주요 관계자와 면담할 예정이다. 이번 인수인계식은 부산이 2028 세계디자인수도 개최 도시로서 공식 타이틀을 인수하는 자리로 시는 부산의 디자인 정책과 도시 발전 방향을 국제사회에 알리고 세계디자인기구 및 해외 디자인 도시와의 협력 네트워크를 확대할 계획이다.

다음으로 오는 16일에는 독일 함부르크에서 함부르크항만공사 관계자와 면담하고 항만과 엘프필하모니를 시찰할 예정이며 하펜시티 함부르크 유한책임회사 사장과 함부르크시장도 만나 도시개발 경험을 공유하고 교류·협력 방안을 논의한다. 또한 하펜시티 개발을 총괄하는 하펜시티 함부르크 유한책임회사 사장과 면담해 항만 유휴 부지를 주거·업무·문화시설이 어우러진 복합도시로 조성한 개발 경험과 운영 사례를 공유하고 이를 부산 북항재개발 2단계 사업에 적용할 수 있는 방안도 논의할 예정이다.

전재수 부산시장은 "이번 유럽 순방은 해사·항만·디자인 분야의 선진 사례를 살펴보고 국제 협력 기반을 확대해 부산이 글로벌 해양수도로 도약하는 중요한 계기로 미래 전략산업을 육성하고 세계 주요 도시와 국제기구와의 협력을 공고히 해 부산의 국제적 위상을 높이겠다"고 전했다.