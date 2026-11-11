"전남대병원 분원은 꼼수, 의대 신설하라"…광주서 열린 민주당 최고위, 서남권 의대 탈락 '성토장'

"민주당은 서남권 주민 목소리를 외면하지 마라! 교육시설 없는 병원은 사기다!"

11일 더불어민주당 최고위원회의가 열린 전남광주통합특별시의회 광주청사 대회의실 앞은 전남 국립의대 유치에서 탈락한 서남권 주민들의 성토장이 됐다. '잔남 국립의과대학 관련 서남권 연석회의' 소속 주민 10여 명은 회의 시작 전부터 피켓을 들고 민주당 지도부와 민형배 통합특별시장을 향해 울분을 토해냈다.

▲김민석 더불어민주당 대표가 11일 오전 민주당 최고위원 회의가 열리는 전남광주통합특별시의회 광주청사 대회의실 앞에서 '전남 국립의과대학 관련 서남권 연석회의' 관계자들의 말을 경청하고 있다.2026.11.11ⓒ프레시안(김보현)

참석자들은 "김민석 대표와 민주당 의원들은 선거 때만 목포 동부시장에서 어묵 먹고 신안 와서 낙지 먹더니, 60만 주민이 위기에 처했을 땐 왜 손 한 번 내밀지 않느냐"며 정치권의 외면과 무관심에 분통을 터뜨렸다.

최근 대안으로 거론되는 '전남대병원 목포 분원' 안에 대해 "교육시설 없는 병원은 빛 좋은 개살구"라며 "주민들과 단 한마디 상의도 없이 언론에 흘리는 꼼수를 용납할 수 없다"고 목소리를 높였다.

특히 시위대는 민형배 시장을 향해 거친 발언을 쏟아냈다. 이들은 "민 시장은 의대 사태 발발 이후 단 한 번도 목포에 오지 않았고, 우리의 대화 요구를 거부했다"며 "목포고 출신이라며 표 달라고 할 땐 언제고 이렇게 무시할 수 있느냐. 숨지 말고 나와서 주민들과 대화하라"고 소리쳤다.

최고위에 참석한 신정훈, 권향엽, 정진욱 의원 등이 이들의 말을 듣고 지도부에 잘 전달하겠다고 달랬고, 김민석 대표도 면담을 약속했다. 이흐 민주당 지도부는 최고위를 마치고 항의하는 주민 대표들과 5분가량 짧은 면담을 가졌다.

강일국 목포대 교수평의회 의장은 면담 후 기자회견에서 "민형배 시장은 100% 공정 심사를 약속했지만, 심사 지표를 마사지한 사실을 확인했다"고 주장했다. 그는 "'부지확보 계획'이라는 지표에 '확실성'이라는 세 글자를 추가해 부지를 확보하지 않은 대학도 선정될 길을 열어줬다"며 심사 자료 공개와 열람을 요구했다.

손명석 시민대책위 대표 역시 "추천 과정의 불공정 의혹이 전혀 해소되지 않았다"며 "이 문제의 주체는 60만 서남권 주민인 만큼, 주민 수용성이 최우선"이라고 강조했다. 그는 "의대 없는 지역 의료 정책은 수용 불가하며 국회의원 몇 명이 밀실에서 결정할 사안이 아니다"라고 못 박았다.

▲더불어민주당 지도부와 '전남 국립의과대학 관련 서남권 연석회의' 관계자들의 시의회 광주청사 시민홀에서 면담이 진행되고 있다.2026.11.11ⓒ서남권 연석회의

면담에서 김민석 대표는 "(서남권 시민들과)민형배 시장이 대화 창구를 열어 논의하고 그 결과를 당에 전달하면 함께 관여하겠다"고 약속했으며, 민 시장 역시 주민들과 만나겠다고 답한 것으로 전해졌다.

연석회의 측은 "일단 시장의 약속을 믿고 기다리겠지만 100% 신뢰하진 않는다"며 오는 18일 시민 대토론회 타운홀 미팅을 열어 공론화에 나설 계획이라고 밝혔다.

이들은 "정부나 민주당이 어떤 결정을 내리기 전에 반드시 우리의 이야기를 먼저 들어야 한다"며 "의료 인력이 지역 내에서 재생산되지 않는 '의대 없는 병원'은 서남권 의료 공백의 근본적인 해결책이 될 수 없다"고 재차 강조했다.