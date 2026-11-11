경기 광주시, 이·통장 300여명 역량 강화 연찬회 개최

경기 광주시가 지역 주민과 행정을 잇는 가교 역할을 하는 이·통장들의 노고를 격려하고 소통과 화합을 다지는 자리를 마련했다.

광주시는 지난 10일 강원특별자치도 영월군 동강시스타 리조트에서 ‘2026년 광주시 이·통장 역량 강화 연찬회’를 개최했다고 11일 밝혔다.

▲경기 광주시 이통장 역량 강화 연찬회 현장 ⓒ경기 광주시

이날 행사에는 박관열 시장과 박상영 시의회 의장, 안형근 광주시 이·통장협의회장을 비롯해 16개 읍면동 이·통장 등 300여 명이 참석했다.

행사는 영월군의 역사문화 관광지인 청령포 탐방을 시작으로 기념식과 오찬, 읍면동별 장기자랑, 만찬 등으로 진행됐다. 기념식에서는 지역사회와 시정 발전에 기여한 모범 이·통장에게 표창을 수여하며 그동안의 노고를 격려했다.

안형근 협의회장은 “주민들을 위해 묵묵히 애써주신 이·통장들에게 감사드린다”며 “서로 소통하고 화합하며 재충전하는 소중한 시간이 되길 바란다”고 말했다.

박 시장은 “시민과 가장 가까운 곳에서 지역의 목소리를 듣고 시정과 주민을 연결하는 이·통장들의 헌신에 감사드린다”며 “앞으로도 지역 현안 해결과 광주시 발전을 위해 적극적인 관심과 협조를 부탁드린다”고 밝혔다.