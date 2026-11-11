동두천 소장 노르웨이 참전용사 일기, 경기도 등록문화유산 등재 확정

▲경기도 등록문화유산으로 등재가 확정된 한국전쟁 노르웨이 참전용사 다비드 란뷔의 일기.ⓒ동두천시

경기 동두천시 자유수호평화박물관이 소장한 한국전쟁 노르웨이 참전용사의 일기가 경기도 등록문화유산으로 등재 확정됐다.

동두천시는 경기도유산위원회 등록유산분과가 지난 10월 29일 제2차 등록문화유산위원회를 열고 '한국전쟁 노르웨이 참전용사 다비드 란뷔의 일기'에 대한 등록 안건을 심의해 최종 가결했다고 11일 밝혔다.

이번에 등록이 확정된 일기는 한국전쟁 당시 유엔군의 일원으로 참전한 노르웨이 군인의 경험을 기록한 자료로, 전쟁 당시 의료지원 활동과 참전자의 생활상을 살펴볼 수 있는 역사적 사료다.

다비드 란뷔는 1931년 태어나 2024년 사망한 노르웨이 참전용사로, 한국전쟁 당시 동두천에 설치된 노르웨이 이동외과병원(NORMASH)에서 전기기사로 복무했다.

노르웨이 이동외과병원은 한국전쟁 기간 부상자 약 9만 명의 치료에 기여한 의료지원 시설이다.

란뷔는 1952년 11월부터 1953년 6월까지 한국에 머물면서 당시의 경험을 일기로 남겼다.

이 일기는 휴전 이후에도 한국을 방문했던 란뷔와 동두천시의 인연을 계기로 2009년 주한 노르웨이 대사관을 통해 동두천시에 기증됐다.

동두천시 자유수호평화박물관은 기증 이후 일기에 대한 조사와 연구를 진행해 왔다.

특히 2025년 대한민국역사박물관의 근현대사박물관 협력망 지원을 받아 일기의 번역 및 해제본을 발간하면서 역사적 가치를 체계적으로 정리했다.

경기도유산위원회는 지난 5월 열린 제1차 등록문화유산위원회에서도 해당 일기가 한국전쟁 당시 유엔군 참전 경험을 보여주는 중요한 1차 사료라고 평가한 바 있다.

이번 등재로 동두천시는 2021년 등록된 한국전쟁 피난민 태극기와 2024년 등록된 노르웨이 이동외과병원에 이어 세 번째 경기도 등록문화유산을 확보하게 됐다.

박형덕 동두천시장은 "노르웨이 참전용사의 일기가 유엔참전용사 국제 추모의 날을 앞두고 등재가 확정돼 뜻깊게 생각한다"고 밝혔다.

이어 "현재 자유수호평화박물관은 다비드 란뷔의 일기를 주제로 전쟁기념관과 함께 박물관 교육 프로그램을 개발하고 있다"며 "동두천의 정체성을 상징하는 보훈 관련 문화유산을 적극 연구하고 활용하겠다"고 말했다.

이번 등록문화유산 등재는 동두천이 한국전쟁 당시 유엔군 의료지원 활동의 주요 현장이었다는 역사적 사실을 재조명하고, 관련 유산을 교육과 연구에 활용할 수 있는 기반을 확대했다는 점에서 의미가 있다.