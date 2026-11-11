사천여성회 "시의원 성희룡...엄중히 징계해야"

"오해를 살 수 있었다는 식의 변명으로 사안의 본질을 왜곡하려 하지만 이는 명백한 위력에 의한 성희롱이자 공직 사회의 기강을 무너뜨린 심각한 성비위 행위입니다."

경남 사천여성회는 11일 사천시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 이같이 밝혔다.

여성회는 "사천시의회 제주도 연수 중 더불어민주당 소속 여지훈 시의원이 의회사무국 공무원에게 부적절한 신체 접촉을 가한 사실이 알려져 공직사회는 물론 사천시민들에게 큰 충격을 주고 있다"고 말했다.

▲사천여성회가 기자회견을 하고 있다. ⓒ프레시안(김동수)

여성회는 또 "시민의 혈세로 추진된 의정 연수 현장에서 공무원을 상대로 부적절한 신체 접촉을 저지른 것은 사천시민을 기만하고 시의회의 위상을 스스로 실추시킨 행태이다"고 덧붙였다.

그러면서 "사천시의회는 해당 의원을 윤리특별위원회에 제소하고 엄중히 징계해야 한다"고 의미를 부여했다.

즉 더불어민주당은 ‘꼬리 끊기’식 징계에 그치지 말고 공당으로서 책임 있는 후속 대책을 제시해야 한다는 것.

여성회는 "A 시의원은 변명으로 책임을 회피하지 말고 깊이 성찰하고 사죄해야 한다"며 "사천시와 사천시의회는 피해 공무원에 대한 2차 가해를 완전 차단하고 철저한 보호 조치를 이행해야 한다"고 밝혔다.

사천여성회는 "사천시의회와 더불어민주당은 이번 사건을 계기로 사천시민의 신뢰를 회복해야 한다"고 하면서 "지역사회 전체의 성평등과 인권 감수성을 끌어올리는 전환점이 되도록 뼈를 깎는 성찰과 쇄신에 나서야 할 것이다"고 직격했다.