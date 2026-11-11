"전통 인문학과 최신 AI의 융합"...전북권 한국학 학문후속세대 AI 실습 성황리 마무리

인공지능(AI) 기술이 인문학 연구의 지평을 넓히고 있는 가운데, 지역 청년 연구자들을 위한 실전형 AI 교육 및 현장 워크숍이 성공적으로 마무리됐다.

사단법인 전북인공지능개발원은 한국학미래진흥원이 주최하고 전북연구원이 후원한 ‘직접 배우는 미래한국학 실습’ 프로그램을 지난 9월 말부터 약 두 달간 전북 도내 주요 대학에서 성황리에 진행했다고 밝혔다.

이번 프로그램은 생성형 AI 등 급변하는 첨단기술 환경 속에서 전통 인문학을 전공하는 학문후속세대들이 연구 역량을 강화하고, 최신 디지털 도구를 실제 학술 연구에 적용할 수 있도록 기획되었으며, 연인원 85명이 참여했다.

교육은 우석대학교, 원광대학교, 전주대학교 소속 학부·대학원 연구자들을 대상으로 맞춤형 커리큘럼으로 진행됐다.

민정익 교수(전주대 인공지능학과)가 진행한 1부에서는 생성형 AI 원리와 연구용 프롬프트 설계, 연구 워크플로 및 검증 원칙 등을 다뤘으며, 홍성덕 교수(전주대 역사콘텐츠학과)가 이끈 2부에서는 AI 기반 선행연구 분석, 사료 정리 및 분석, 논문 설계 및 구조화 등 실제 연구 현장에 즉각 투입할 수 있는 실무 중심 실습이 진행됐다.

특히 이론·실기 교육에 그치지 않고 각 대학 참여자들이 직접 한국학미래진흥원을 찾아 현장 워크숍 및 지역 기록유산 답사를 병행해 전통 사료의 가치와 미래 기술의 접점을 체감하는 뜻깊은 시간을 가졌다.

사업 관계자는 “전통적인 한국학 연구 방식에 AI 등 첨단기술을 접목함으로써 미래한국학의 저변을 넓히고, 연구자 스스로 연구 생산성과 깊이를 더할 수 있는 전환점이 되었길 바란다”며 “앞으로도 인문학과 신기술이 융합된 실용 교육을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.