6500조원 자산운용 'JP모간 전주사무소' 내년 개설…'국내 거점' 역할 주목

우리나라 돈으로 6500조원을 굴리는 JP모간자산운용사도 내년에 전북자치도 혁신도시에 전주사무소를 개소할 것으로 알려져 전북 '제3 금융중심지' 지정에 큰 도움이 될 전망이다.

김성주 국민연금공단 이사장은 11일 페이스북을 통해 "국민연금은 전날 미국 뉴욕에서 JP모간자산운용과 전략적 제휴를 체결했다"며 이같이 밝혔다.

이날 협약식에는 김성주 국민연금공단 이사장과 조지 개츠(George Gatch) JP모간자산운용 사장 등 관계자 20여 명이 참석했다.

앞서 김성주 이사장은 트로이 로어바우(Troy Rohrbaugh) JP모간 체이스 공동 사장, 조지 개츠 사장 등 주요 경영진과 별도 면담을 갖고 글로벌 금융시장 전망과 양 기관의 전략적 협력 확대 방안에 대해 의견을 나눴다.

김 이사장에 따르면 협약은 미국 뉴욕 JP모간체이스 본사에서 이뤄졌으며 주식과 채권, 멀티에셋, 대체투자 등 전 자산군에 걸친 포괄적 협력관계를 확대하기 위한 것이다.

▲김성주 국민연금공단 이사장은 11일 페이스북을 통해 "국민연금은 전날 미국 뉴욕에서 JP모건자산운용과 전략적 제휴를 체결했다"며 이같이 밝혔다. ⓒ김성주 이사장 페이스북

국민연금과 JP모간은 이번 업무협약을 통해 △글로벌 거시경제 및 금융시장 동향, 자산배분, 포트폴리오 구성, 리스크 관리 등에 관한 정보와 전문지식 교류 △전 자산군에 걸친 리서치 협력 및 투자역량 강화 △국민연금의 장기 운용목표에 부합하는 추가 협력방안을 추진할 계획이다.

또 앞으로도 글로벌 금융기관과의 협력을 통해 기금운용의 전문성과 투자역량을 지속적으로 높여 나갈 방침이다.

김성주 이사장은 "JP모간자산운용은 한국 시장에 대한 장기적 투자 의지를 갖고 내년 중 전주에 신규 사무소를 개소해 국내 거점을 확대하겠다고 밝혔다"고 전해 관심이 쏠린다.

JP모간 전주사무소의 구체적인 인원이나 조직도, 사무실 면적, 책임자 직급 등은 아직 나오 있지 않은 상태이다.

JP모간체이스는 1799년에 설립된 글로벌 종합 금융그룹으로 투자은행과 소매금융, 기업금융, 자산운용 등 다양한 금융사업을 하고 있다.

JP모간자산운용은 올해 9월말 기준 약 4조8000억달러, 우리 돈으로 약 6500조원의 자산을 운용하고 있으며 2015년부터 국민연금의 투자자산을 위탁 운용하고 있다