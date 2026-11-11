신안군 1004굴, 말레이시아 첫 상업 수출…동남아 프리미엄 시장 공략

전남광주시 신안군의 프리미엄 수산물 브랜드인 '1004굴'이 말레이시아 첫 상업 수출에 성공하며 해외시장 공략에 본격적으로 나섰다.

국내 고급 외식시장에서 상품성을 인정받은 신안 1004굴이 해외 현지 판매까지 이어지면서 지역 굴 양식산업의 새로운 성장 동력으로 자리 잡을지 주목된다.

11일 군에 따르면 1004굴은 지난 9일 말레이시아로 첫 상업 수출길에 올랐다. 지난 7월 현지 시장에 시식용 샘플을 공급해 품질과 맛에 대한 긍정적인 평가를 받은 뒤 지속적인 수출 협의와 공급 여건 조율을 거쳐 성사됐다.

특히 이번 수출은 단순한 홍보나 시장조사 차원의 샘플 공급이 아니라 현지 판매를 목적으로 한 첫 상업 수출이라는 점에서 의미가 크다.

▲말레이시아 바이어와 1004굴 수출 협의을 하고 있다. 2026. 10. 22 ⓒ신안군

군은 현지 소비자 반응과 판매 추이를 분석해 수출 물량을 주당 최대 100kg까지 단계적으로 확대하고, 정기적인 공급체계를 구축할 계획이다.

해외시장 확대 전략도 구체화하고 있다. 2027년 1월 개장 예정인 홍콩 코리안클럽(Korean Club)에 월 200kg 규모의 1004굴 정기 공급을 추진하고 있다. 말레이시아에 이어 홍콩까지 수출시장을 넓혀 아시아 프리미엄 외식시장을 집중 공략한다는 구상이다.

국내 시장에서도 유통망이 확대되고 있다. 파인다이닝 레스토랑을 중심으로 공급이 늘고 있으며, 최근에는 특급호텔과 프리미엄 다이닝 뷔페 등으로 거래처가 확대되는 추세다.

균일한 크기와 우수한 상품성, 신선도를 앞세워 일반 굴과 차별화된 프리미엄 시장을 형성하고 있다는 게 군의 설명이다.

다만 해외시장에서 지속적인 경쟁력을 확보하기 위해서는 안정적인 생산량과 품질관리, 수출국별 위생·검역 기준 충족이 중요한 과제로 꼽힌다.

군은 싱가포르 시장 진출을 위해 해양수산부에 우리나라산 굴 수출 허용을 위한 국가 간 위생협의 추진을 건의하는 등 수출 가능 국가 확대에도 나서고 있다. 해외 바이어와의 교류를 강화하고 국내외 수요 증가에 대응할 수 있는 생산·공급 기반도 확충할 방침이다.

신상수 수산연구사업소장은 "이번 말레이시아 첫 수출은 신안 1004굴의 품질과 상품성이 해외시장에서 인정받은 의미 있는 성과"라며 "국내외 프리미엄 시장의 판로 확대와 안정적인 공급체계 구축을 통해 양식어가의 소득 증대에 기여하고, 신안 1004굴을 대한민국 대표 프리미엄 K-굴 수출 브랜드로 육성하겠다"고 밝혔다.