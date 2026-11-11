구미시, 중국시장 공략·경제협력망 구축...글로벌 산업도시 도약 시동

▲구미시가 11일 중국 상하이 신국제엑스포센터(SNIEC)에서 열리는 '제1회 K-푸드 월드 엑스포'에 참가해 기념촬영을 하고 있다ⓒ구미시

구미시가 글로벌 경제환경 변화에 대응해 해외시장 개척과 지역경제 협력체계 구축을 동시에 추진하며 산업도시 경쟁력 강화에 나섰다.

중국 상하이에서 지역 농식품 기업들의 수출 판로를 개척하는 한편, 산업·금융·대학·연구기관 등 지역 경제 주체들을 하나로 연결하는 협의회를 출범시켜 기업 지원과 경제위기 공동 대응 기반을 마련하고 있다.

이는 기존 제조업 중심의 산업 경쟁력을 미래 첨단산업과 농식품 수출로 확장하고, 대외 경제환경 변화에 흔들리지 않는 지역경제 대응체계를 구축하겠다는 구상이다.

구미시는 지난 10일부터 12일까지 중국 상하이 신국제엑스포센터(SNIEC)에서 열리는 '제1회 K-푸드 월드 엑스포'에 참가해 지역 식품기업 6개사의 중국시장 진출을 지원한다.

이번 박람회에는 다담의 한우사골곰탕, 이엔크리에이티브의 떡볶이, 한둘아식품의 냉동한식잡채, 구수한의 쌀땅콩빵, 낭만연구소의 양념쭈꾸미, 토끼밀의 떡 등 구미지역 식품기업 제품이 출품됐다.

구미시는 108㎡ 규모의 통합 홍보관을 3개 부스로 구성해 운영한다.

이는 해외 박람회에 개별 기업이 참가할 경우 발생하는 부스 설치와 운영비 부담을 줄이고, 상대적으로 해외 진출 경험이 부족한 기업에도 중국 바이어와 직접 만날 기회를 제공하기 위해서다.

통합 홍보관에서는 G-푸드 브랜드 홍보와 제품 전시를 진행하고 현지 바이어 상담을 통해 수출 가능성을 타진하면서, 참가기업 간담회를 열어 중국시장 진출 과정에서 겪는 애로사항도 청취하고 향후 수출지원 정책에 반영할 계획이다.

특히 이번 박람회는 구미시가 추진하는 농식품 수출지원 정책의 해외시장 확대 전략과 맞물려 있어, 시는 농식품 글로벌 시장 개척 지원 1억5000만 원, 수출바이어 초청 상담회 3000만 원, 수출농식품 안전성 제고 지원 2억2000만 원, 브랜드 경쟁력 제고 지원 1600만 원, 농식품 국외 판촉 지원 3000만 원 등 다양한 사업을 추진하고 있다.

아울러 지난 9월 열린 해외바이어 초청 수출상담회에는 15개 기업이 참여해 6개국 바이어와 54건의 상담을 진행했으며, 162만3천 달러, 한화 약 21억 원 규모의 계약 추진 성과를 거뒀다.

시는 이번 중국 박람회를 단순한 제품 홍보에 그치지 않고 실제 수출계약과 사후관리로 연결해 지역 농식품의 해외시장 진출을 확대한다는 방침이다.

▲구미시가 11일 라마다 바이 윈덤 구미호텔에서 '구미시 지역경제협의회' 킥오프 회의를 열고 지역경제 현안과 기관별 협력방안을 논의하고 있다ⓒ구미시

이와 함께 구미시는 지역기업들이 급변하는 국제경제 환경에 공동으로 대응할 수 있도록 경제 유관기관 간 협력체계 구축에도 나섰다.

시는 11일 라마다 바이 윈덤 구미호텔에서 '구미시 지역경제협의회' 킥오프 회의를 열고 지역경제 현안과 기관별 협력방안을 논의했다.

이날 회의에는 정성현 구미시 부시장을 비롯해 경상북도 경제자문관, 한국산업단지공단 경북지역본부장, KOTRA 대구경북지역본부장 등 기업지원 유관기관과 금융기관, 대학 등 16개 기관 관계자와 외부 전문가 20여 명이 참석했다.

이번 협의회는 산업과 수출, 금융, 기업지원, 교육, 연구기관 등 각 분야에 흩어져 있는 전문성과 지원 기능을 연계해 지역기업의 경영 애로에 보다 효과적 대응을 위해, 경북대 경제통상학부 서재현 교수가 '최근 국제경제 환경변화가 지역산업에 미치는 영향'을 주제로 발표했다.

아울러 글로벌 경제환경의 주요 변화가 지역산업과 기업 경영에 미치는 영향을 살펴보고, 기업들이 준비해야 할 대응 방향을 공유했다.

이어 구미전자정보기술원(GERI) 구미정책기획연구소가 중동전쟁 관련 지역기업 피해 실태 설문조사 결과와 국내외 경제지표 변화 동향을 발표하며 지역경제 상황을 진단했다.

특히 대외 경제환경 변화로 기업 경영의 불확실성이 커지는 상황에서 기관별로 분산된 지원 정보를 공유하고 기업의 정책 수요에 공동으로 대응할 필요성에 공감대를 형성했다.

구미시는 이번 킥오프 회의를 시작으로 내년부터 협의회를 정례적으로 운영할 계획이다. 주요 경제현안과 국내외 경제동향을 지속적으로 공유하고 기관별 기업지원사업을 연계해 기업들이 현장에서 체감할 수 있는 지원체계를 구축한다는 방침이다.

정성현 구미시 부시장은 "글로벌 경제환경 변화로 기업 경영의 불확실성이 커지는 상황에서 개별 기관의 대응을 넘어 유관기관 간 긴밀한 소통과 협력이 중요하다"며 "각 기관이 보유한 전문성과 지원 역량을 모아 지역경제 현안에 공동 대응하고, 기업에 실질적인 도움이 되는 협력체계를 만들어 나가겠다"고 말했다.

김장호 구미시장은 중국 농식품 시장 진출과 관련해 "AI·로봇 등 첨단기술을 식품산업에 접목한 푸드테크 산업 육성으로 미래 성장동력을 확보하고, 지역 농식품도 G-푸드라는 경쟁력 있는 브랜드로 세계시장에 진출할 수 있도록 수출 지원을 강화하겠다"고 밝혔다.

이번 두 사업은 구미시가 지역경제 발전 전략을 기존 제조업 경쟁력 강화에서 해외시장 개척과 산업 간 융합, 경제 주체 간 협력으로 확장하고 있다는 점에서 의미가 있다.

첨단산업의 기술 경쟁력과 농식품의 수출 가능성, 지역 경제기관의 지원 역량이 유기적으로 결합한다면 구미시는 제조업 기반을 유지하면서 새로운 성장 분야를 확대할 수 있을 것으로 기대된다.

해외시장 개척과 지역경제 공동 대응이라는 두 과제가 실제 기업의 매출 증대와 경영 안정으로 이어질 수 있을지 주목된다.